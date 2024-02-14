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Британский телеканал Sky News, который взял интервью у посла России в Лондоне Андрея Келина, неохотно признал, что его заявления об украинском конфликте и экономике России «в целом правдивы».
Келин отметил, что линия боевого соприкосновения на Украине сдвигается в западном направлении, а Украине сложно найти ресурсы. При этом Россия смогла пережить санкционное давление Запада, а ее ВПК имеет все возможности в отношении производства.
Как считает Sky News, в словах Келина много правда, чтобы вызвать обеспокоенность Запада. Помимо этого, телеканал обращает внимание на то, что посол озвучил свои тезисы с «дерзкой уверенностью».
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