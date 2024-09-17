Парламент Франции рассмотрит резолюцию об импичменте президента Макрона

Фото: сайт Кремля
В Национальном собрании Франции, нижней палате парламента, сегодня, 17 сентября, рассмотрят резолюцию об импичменте президента Эммануэля Макрона. Ее выдвинула левая партия «Непокоренная Франция», недовольная тем, что глава государства исключил участие левых в новом формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент.
Ранее сообщалось, что «Непокоренная Франция» инициировала процедуру импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона. Уточнялось, что решение принято на фоне отказа французского лидера назначить премьер-министром страны Люси Касте, кандидата от левых сил, победивших на досрочных парламентских выборах летом текущего года, но не получивших большинства в Национальном собрании.
Партия «Непокоренная Франция» назвала отказ Макрона «беспрецедентным случаем в истории».
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«Он не имеет себе равных ни в одной из стран Европейского Союза, которые повсюду поручают первой партии, даже меньшинству, задачу формирования своего правительства», — добавили в «Непокоренной Франции».Читайте также:
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Данил Пономарев