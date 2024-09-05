Во Франции подписывают резолюцию об отстранении Макрона

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81 депутат подписал резолюцию об отстранении президента Франции Эммануэля Макрона от власти. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo. Большая часть — из крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона, указано в сообщении.
«Столкнувшись с отказом президента Эммануэля Макрона назначить премьер-министра из коалиции, которая заняла первое место на выборах в законодательные органы 7 июля, авторы предложенной резолюции желают, чтобы парламент инициировал процедуру импичмента президенту республики», — приводит радиостанция заявление партии «Непокоренная Франция».Партия назвала отказ Макрона «беспрецедентным случаем в истории».
«Он не имеет себе равных ни в одной из стран Европейского Союза, которые повсюду поручают первой партии, даже меньшинству, задачу формирования своего правительства», — добавили в «Непокоренной Франции».Ранее сообщалось, что «Непокоренная Франция» инициировала процедуру импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона. Уточнялось, что решение принято на фоне отказа французского лидера назначить премьер-министром страны Люси Касте, кандидата от левых сил, победивших на досрочных парламентских выборах летом текущего года, но не получивших большинства в Национальном собрании.
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