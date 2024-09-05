Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Во Франции подписывают резолюцию об отстранении Макрона

Во Франции подписывают резолюцию об отстранении Макрона

Franceinfo: 81 французский депутат подписал резолюцию об отстранении Макрона
05 сентября 2024, 00:56
Фото: istock/SimonLukas

Фото: istock/SimonLukas

81 депутат подписал резолюцию об отстранении президента Франции Эммануэля Макрона от власти. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo. Большая часть — из крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона, указано в сообщении.
«Столкнувшись с отказом президента Эммануэля Макрона назначить премьер-министра из коалиции, которая заняла первое место на выборах в законодательные органы 7 июля, авторы предложенной резолюции желают, чтобы парламент инициировал процедуру импичмента президенту республики», — приводит радиостанция заявление партии «Непокоренная Франция».
Партия назвала отказ Макрона «беспрецедентным случаем в истории».


«Он не имеет себе равных ни в одной из стран Европейского Союза, которые повсюду поручают первой партии, даже меньшинству, задачу формирования своего правительства», — добавили в «Непокоренной Франции».
Ранее сообщалось, что «Непокоренная Франция» инициировала процедуру импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона. Уточнялось, что решение принято на фоне отказа французского лидера назначить премьер-министром страны Люси Касте, кандидата от левых сил, победивших на досрочных парламентских выборах летом текущего года, но не получивших большинства в Национальном собрании.

Читайте также:

Во Франции инициировали процедуру импичмента в отношении Макрона

Во Франции потребовали объявить импичмент Макрону после слов о России

Макрон раскрыл, законно ли Дуров получил гражданство Франции
#гражданство
#франция
#страны
#партия
#заявление
#парламент
Польша оказалась в восторге от отставки Кулебы
Do Rzeczy: депутаты Польши обрадовались отставке Кулебы из-за его вредительства
05 сентября 2024, 01:27

Фото: iStock/Berezko

Польские депутаты обрадовались отставке главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, потому что он нанес много «вреда польско-украинским отношениям». Об этом пишет издание Do Rzeczy со ссылкой на заявления депутатов.
Депутат сейма Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что давление наконец возымело смысл и добавил, что в Польше разрабатывают законопроект о запрете героизации бандеровцев и об ответственности за фальсификацию событий Волынской резни.

Еще один депутат, Януш Ковальский, пояснил, что Кулеба сильно вредил отношениям между странами.
«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Никто не нанес столько вреда польско-украинским отношениям, как ревизионист Кулеба», — пояснил он.
Неделю назад, Дмитрий Кулеба, выступая в городе Ольштын, оказался в центре скандала из-за своего высказывания о Волынской резне. Ему задали вопрос о том, когда власти Киева проведут эксгумацию останков жертв этой трагедии. В ответ Дмитрий Кулеба заявил, что необходимо «увековечить память украинцев». Он имел в виду снос памятника «Украинской повстанческой армии» в Польше. Этот монумент стал причиной напряженности в отношениях между двумя государствами.

Также Кулеба призвал оставить вопросы, связанные с историей, специалистам.

Читайте также:

Стало известно, кого поставят во главу МИД Украины вместо Кулебы

Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке

Польский депутат Ковальский осудил заявление Кулебы о Волынской резне
#мид
#память
#законопроект
#министр
#снос
#заявление
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова выразила надежду, что члены НАТО поддержат «флешмоб» с отставкой Кулебы
05 сентября 2024, 00:22

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что страны-члены НАТО поддержат «флешмоб» с отставкой главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Об этом он написала в своем телеграм-канале, комментируя уход с поста главы шведского внешнеполитического ведомства Тобиаса Билльстрема.
Ранее Билльстрем заявил, что покидает пост министра МИД Швеции и полностью уходит из политики.
«Надеюсь, в знак солидарности с своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах», — написала Захарова.
Ранее сообщалось, что украинский МИД после отставки Кулебы возглавит замглавы министерства Андрей Сибига. Также отмечалось, что Кулеба станет руководить украинским министерством развития общин и территорий.

Читайте также:

Стало известно, кого поставят во главу МИД Украины вместо Кулебы

Политолог Шаповалов объяснил масштабные отставки на Украине

«Это марионетки»: Сенатор Климов об отставке Кулебы
#мид
#флешмоб
#пост
#захарова
#украина
#нато
#швеция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
По просьбе США в Доминикане задержали второй самолет правительства Венесуэлы
04 сентября 2024, 23:58

Фото: iStock/skyNext

В Доминикане по просьбе властей США задержали второй самолет правительства Венесуэлы. Об этом сообщает доминиканская газета Diario Libre со ссылкой на источники. Воздушное судно блокировали в аэропорту и запретили покидать страну, указано в материале.
«Второй самолет, связанный с правительством Николаса Мадуро, задержан в Доминикане по просьбе американских властей. На данный момент самолет находится в международном аэропорту и находится под наблюдением. Ему запрещено двигаться без решения суда», — пишет газета.
Ранее власти США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Отмелось, что причиной ареста судна стало то, что оно было приобретено в обход санкционных ограничений. Самолет был арестовал в Доминикане, после чего переправлен во Флориду.

Читайте также:

Захарова спрогнозировала последствия ареста самолёта президента Венесуэлы Мадуро

США арестовали самолёт президента Венесуэлы Мадуро

Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом до 2031 года
#суд
#самолет
#сша
#захарова
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, кого поставят во главу МИД Украины вместо Кулебы
Арахамия: замглавы МИД Украины Сибига возглавит министерство после Кулебы
04 сентября 2024, 22:19

Фото: iStock/Tashka

Замглавы МИД Украины Андрей Сибига возглавит министерство после отставки Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил глава фракции Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия в своем телеграм-канале. По его словам, Кулеба станет руководить украинским министерством развития общин и территорий.
«По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства: МИД — Андрей Сибига», — написал Арахамия.
Он пояснил, что министерство развития общин и территорий, во главе которого поставят Кулебу, хотят разбить на два ведомства по направлениям инфраструктуры и региональной политики.

Арахамия добавил, что министром юстиции станет Ольга Стефанишина, министром культуры и информационной политики — Николай Точицкий, а замглавы офиса Зеленского — Ирина Верещук.

Ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что масштабные отставки государственных чиновников на Украине продиктованы желанием Владимира Зеленского продемонстрировать свою силу. Однако, по мнению эксперта, все происходящее свидетельствует лишь о неэффективности госаппарата страны.

Читайте также:

Политолог Шаповалов объяснил масштабные отставки на Украине

«Это марионетки»: Сенатор Климов об отставке Кулебы

Стало известно, чем займется Кулеба после увольнения с поста главы МИД Украины
#мид
#страны
#политолог
#украина
#киев
#кадры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня»
США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», RT и Симоньян
04 сентября 2024, 21:15

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», а также РИА Новости, RT, Sputnik и журналистки Маргариты Симоньян ввели американские власти, сообщили в Минфине США.
«Сегодняшние санкции дополняют действия правоохранительных органов, предпринятые министерством юстиции, а также внесение под санкции государственным департаментом медиагруппы "Россия сегодня" и пяти ее дочерних компаний — РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik», — сказано в публикации ведомства.
Там указали, что Вашингтон заплатит до десяти миллионов долларов за данные об иностранном вмешательстве в американские выборы. Указанные СМИ находятся в перечне иностранных миссий.

Читайте также:

Сенатор Гибатдинов раскрыл нерадужные перспективы Кулебы

Францию снова уличили в лицемерии

Капитан эсминца в США уволен за снимок с винтовкой с перевернутым прицелом
#мир
#сша
#сми
#санкции
#маргарита симоньян
#новости
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор Гибатдинов раскрыл нерадужные перспективы Кулебы
Сенатор Гибатдинов: Кулеба может быть осужден
04 сентября 2024, 21:03

Фото: iStock/waaruchch

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов допустил, что главу Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могут судить за военные преступления после его отставки.
«Перспективы у Кулебы и его коллег не самые радужные. В лучшем случае в ближайшее время он предстанет перед судом и ответит за свои военные преступления. Вся деятельность украинского МИД сводится к одному: бегать с протянутой рукой и побираться у своих западных руководителей. Учитывая, что в последнее время финансирование дают не так охотно, работал слабо», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Гибатдинов.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и отметил, что к этому не стоит относится серьёзно.

Читайте также:

«Это марионетки»: Сенатор Климов об отставке Кулебы

Стало известно, чем займётся Кулеба после увольнения с поста главы МИД Украины

Политолог Шаповалов объяснил масштабные отставки на Украине
#мид
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Францию снова уличили в лицемерии
Захарова напомнила Франции о Новой Каледонии
04 сентября 2024, 20:54

Фото: iStock/SimonLukas

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Францию в лицемерии, напомнив о том, как французские власти силовыми методами подавили волнение в регионе.
Она отметила, что международное сообщество должно обратить внимание на произошедшее и дать свою оценку действиям властей Франции.

«Факты нарушения прав человека и непропорционального применения силы со стороны правоохранительных структур должны быть преданы огласке, их надо задокументировать. При вопиющих случаях нужно проводить непредвзятое расследование. Посмотрите, с какой озабоченностью, тревогой и очевидной маниакальностью Париж даёт оценки состоянию свободы слова в том или ином регионе. Вот территория, за которую они отвечают, посмотрите, что там происходит», — приводит NEWS.ru Захарова.

Ранее Мария Захарова заявляла, что провокации любого рода в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на российскую сторону.

Читайте также:

Захарова заявила о возможном столкновении Европы с батальонами Украины

Захарова: боевики ВСУ пользуются дронами британской настройки для ударов по РФ

Захарова: провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на РФ
#мария захарова
#нарушения
#расследование
#рф
#франция
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это марионетки»: Сенатор Климов об отставке Кулебы
04 сентября 2024, 20:15

Фото: iStock/bilalulker

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и отметил, что к этому не стоит относится серьёзно.
«Баснописец наш великий уже об этом написал: «а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь». Они ничего не решают. Это марионетки. Надоели марионетки — их меняют. Видимо, им надоел уже Кулеба, решили поменять маску. Не надо к этому очень серьёзно относиться. Это не меняет сущности этого режима, и не меняет сущности его хозяев», — пояснил в беседе с Газета.ру Климов.

Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что масштабные отставки государственных чиновников на Украине продиктованы желание Владимира Зеленского продемонстрировать свою силу.

Читайте также:

Стало известно, чем займётся Кулеба после увольнения с поста главы МИД Украины

Политолог Шаповалов объяснил масштабные отставки на Украине

Рада не стала рассматривать увольнение Кулебы с поста главы МИД Украины
#увольнение
#политолог
#украина
#мид
#пост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Капитан эсминца в США уволен за снимок с винтовкой с перевернутым прицелом
04 сентября 2024, 19:56

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Командира эсминца, который стрелял из винтовки с перевернутым прицелом, уволили в США за снимок с неправильно снаряженным табельным оружием, сообщили на сайте американских военно-морских сил.
«Командир авианосной ударной группы «Теодор Рузвельт» контр-адмирал Кристофер Александер освободил коммандера Кэмерона Ясте от обязанностей командира корабля John S. McCain. Капитан Эллисон Кристи, заместитель командующего 21-й эскадрильей эсминцев, временно приняла на себя командование эсминцем», — гласит релиз.
Как уточнило командование, офицера уволили с формулировкой об утрате «уверенности» в том, что Ясте сможет командовать эсминцем, оснащенном управляемыми ракетами. Военного перевели в другое подразделение.

Читайте также:

МИД РФ: высланные при обмене с Западом россияне сохранили права граждан России

В ГД ответили Джонсону на его слова про удары по Крымскому мосту

Захарова: боевики ВСУ пользуются дронами британской настройки для ударов по РФ
#мир
#сша
#военные
#оружие
#фотография
#увольнение
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф