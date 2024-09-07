Десятки тысяч французов громят улицы Парижа, требуя отставки Макрона

Фото: сайт Кремля
В Париже 26 тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом 7 сентября сообщил местный телеканал BFMTV.
По информации самих организаторов, в парижских протестах за отставку Макрона приняли участие около 160 000 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в Париже. Официально парижская жандармерия сообщает о пяти задержанных участниках протеста.
В поддержку митинга выступили зеленые, социалисты, молодежные организации и члены партии «Непокорившаяся Франция». Сообщается, что протестующие громят улицы, поджигают мусорные баки, бьют остановки и скандируют «Макрон, убирайся!». Колонна прошла от Бастилии к площади Нации.
Ранее парламент, в количестве 81 депутата, подписал резолюцию об отстранении президента Франции Эммануэля Макрона от власти. Открытые политические разногласия и беспорядки во Франции начались после того, как Макрон отказался назначить премьер-министром Люси Касте, которая победила на досрочных парламентских выборах от блока левых.
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В поддержку митинга выступили зеленые, социалисты, молодежные организации и члены партии «Непокорившаяся Франция». Сообщается, что протестующие громят улицы, поджигают мусорные баки, бьют остановки и скандируют «Макрон, убирайся!». Колонна прошла от Бастилии к площади Нации.
Ранее парламент, в количестве 81 депутата, подписал резолюцию об отстранении президента Франции Эммануэля Макрона от власти. Открытые политические разногласия и беспорядки во Франции начались после того, как Макрон отказался назначить премьер-министром Люси Касте, которая победила на досрочных парламентских выборах от блока левых.
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Лия Мурадьян