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Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении

Парламент Грузии принял закон об иноагентах в окончательном чтении
14 мая 2024, 15:02
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Парламент Грузии принял закон об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении. Информация следует из итогов голосования.


Отмечается, что 84 политика проголосовали за принятие закона, а 30 — против. На фоне принятия закона протестующие в Тбилиси бьют в ограждения, находящиеся перед зданием парламента.

Напомним, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии. После в Тбилиси начались акции протеста из-за этого закона. По словам протестующих, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Европейскому союзу.

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Что известно о Дюмине: биография, губернатор Тульской области, охранник и преемник Путина
Из охранника Путина в преемники: Карьера Алексея Дюмина
14 мая 2024, 14:25

Фото: сайт Кремля

14 мая президент России Владимир Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина своим помощником, освободив от занимаемой должности.
О том, в каких должностях успел поработать при Путине, какое влияние оказал на процесс присоединения Крыма к России и почему его считают преемником президента, расскажет редакция «Радио 1».

Биография

Алексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске в семье военного медика. В 1984 году у Дюмина родился младший брат Артем. В дальнейшем он стал бизнесменом и возглавлял СК «Олимпийский». В 1994 года Алексей Дюмин окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. В 2009 году с отличием окончил РАНХиГС. Еще через четыре года Дюмин прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба.

Охранник Путина

Свою профессиональную биографию Дюмин начал в 1999 году. В это время Алексей Геннадьевич стал частью группы личной охраны премьер-министра Владимира Путина. После чего Дюмин занимал должность замначальника управления по обеспечению безопасности председателя правительства и президента РФ.

Алексей Дюмин был сопровождающим Путина во время множества мероприятий, как в России, так и за рубежом, в особенности на саммитах G8, G20, Шанхайской организации сотрудничества, АТЭС и других. Дюмина часто называют «адъютантом Путина», однако сам Алексей Геннадьевич так не считает. За свою карьеру Дюмин успел поработать в охране нынешнего российского лидера во время его первых двух президентских сроков, а также в годы, когда Путин возглавлял правительство.

Работа в ГРУ и Минобороны

В 2013 году Дюмин был назначен заместителем начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил. Он командовал силами специальных операций ВС. Считается, что данное подразделение сыграло особую роль в операции по присоединению Крыма к России. Сам Дюмин подчеркивал, что его подразделение участвовало в обеспечении безопасности Олимпиады в Сочи.

Губернатор Тульской области


2 февраля 2016 года Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Сам Дюмин утверждал, что эта должность стала для него неожиданной. В сентябре того же года Дюмин победил на выборах губернатора. Спустя пять лет был переизбран на пост главы региона.

При Дюмине экономика Тульской области продолжила расти. Ее объем увеличивался каждый год. Благодаря усилиям тульского губернатора валовой региональный продукт региона вырос практически в два раза.


Преемник Путина

14 мая 2024 года президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Дюмин будет курировать вопросы ОПК и спорта.

Герой России


Звание «Герой России», по словам самого тульского губернатора Дюмина, он получил за выполнение специальных заданий в составе подразделения. Относится ли награждение Алексея Геннадьевича к операции по присоединению Крыма к России остается неизвестным. Дюмин также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского и другими.

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ЕС снял препятствия для выдачи Киеву 50 миллиардов евро
14 мая 2024, 14:20

Фото: Istock/artJazz

Программа реформ, предложенная властями Украины, получила одобрение Евросоюза.
Это говорит о снятии препятствий для предоставления Киеву 50 миллиардов евро, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что план поможет запустить инициативу Ukraine Facility. В его рамках страна в ближайшее время получит 1,89 миллиарда евро. Всего в этом году Киев планирует привлечь 16 миллиардов.

Шмыгаль поблагодарил Бельгию и государства Евросоюза за высокую оценку плана Украины и непоколебимую поддержку.

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#киев
#украина
#евросоюз
#финансирование
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Высокий государственный пост: Песков высказался о новой должности Шойгу
14 мая 2024, 14:10

Фото: Официальный сайт Кремля

Новая должность Сергея Шойгу имеет очень большую значимость для России, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Это очень высокий государственный пост, с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для всей страны. Конечно, руководитель этого органа находится постоянно в прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность», — заявил Песков в ходе брифинга.

Спикер Кремля также подчеркнул, что говорить о «понижении Шойгу» неуместно.

Напомним, 7 мая состоялась инаугурация российского лидера Владимира Путина. В соответствии с Конституцией РФ, после торжественной церемонии правительство РФ сложило свои полномочия. Владимир Путин переназначил премьер-министром России Михаила Мишустин, который, в свою очередь, внёс на рассмотрение в Госдуму новый состав правительства.

Сергея Шойгу, который с ноября 2012 года занимал должность министра обороны, назначили секретарём Совета Безопасности РФ.

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#сергей шойгу
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#минобороны рф
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Минсельхоз планирует ограничить ввоз цветов из стран Запада
Лут: Минсельхоз планирует ограничить импорт цветов из западных стран
14 мая 2024, 13:58

Фото: iStock/DutchScenery

Минсельхоз вместе с Минэкономразвития хотят ввести ограничения на ввоз в Россию цветов из недружественных стран Запада. Такое заявление сделала кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут в рамках своего выступления на пленарной сессии в Госдуме.
По её словам, обсуждается возможное принятие мер таможенного-тарифного регулирования в этой отрасли. Однако ограничения не должны оказать отрицательное влияние на наличие цветов на внутреннем рынке страны. Она также отметила, что в России есть разные меры поддержки для участников отрасли, которые могут увеличить объёмы производства цветов.

Подобные ограничения не должны повлиять на обеспеченность цветами внутреннего рынка. Она подчеркнула, что в России действуют различные меры поддержки участников отрасли, которые помогут увеличить объемы производства.

«У нас есть льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки, которые соответствуют срокам окупаемости», — заключила Лут.

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#сша
#строительство
#страны
#ограничения
#меры
#импорт
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Названа новая должность экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева
Президент РФ Владимир Путин назначил своим помощником Николая Патрушева
14 мая 2024, 13:18

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назначил экс-секретаря Совета безопасности Николая Патрушева своим помощником. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Также помощником главы государства стал снятый с должности губернатора Тульской области Алексей Дюмин.

Подчеркнём, что Патрушев занимал пост секретаря Совбеза с 2008 года. Он дольше всех занимал эту должность. 12 мая появилась новость, что его сняли с поста.

Кроме того, ранее сообщалось, что Госдума утвердила кандидатуру исполняющего обязанности главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева на пост зампреда правительства России. Он является старшим сыном нового помощника президента Николая Патрушева.

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#николай патрушев
#владимир путин
#пост
#россия
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Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев
Песков: Кремлю известно о визите Блинкена на Украину и о нервозности в Киеве
14 мая 2024, 12:56

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Кремлю известно о нем. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля отметил, что Москва также осведомлена о нервозности, которую сейчас испытывают не только в Киеве, но и в европейских государствах, в том числе в Штатах. Песков подчеркнул, что обеспокоенность Запада связана с продолжающейся специальной военной операцией на Украине.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкена нанесет свой первый визит на Украину после решения Конгресса о дополнительных средствах для Киева. По информации The Wall Street Journal, основная цель поездки Блинкена заключается в обсуждении того, как дополнительная американская помощь может помочь Киеву укрепить оборону.

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В Кремле оценили влияние кадровых перестановок в Минобороны на управление войсками
Песков: перестановки в Минобороны не дезорганизуют управление войсками
14 мая 2024, 12:56

Фото: iStock/sfreestee

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перестановки в Минобороны и недавние задержания представителей ведомства не дезорганизуют управление войсками. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Ранее некоторые западные аналитики заявляли, что перестановки и задержания в российском оборонном ведомстве могут «спасти режим Зеленского», внеся дезорганизацию в управление войсками.

Песков подчеркнул, что в Кремле не опасаются такого развития событий.

В этот день стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о взяточничестве в особо крупном размере в отношении начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Ранее по этой же статье арестовали замминистра обороны России Тимура Иванова.

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#дмитрий песков
#кремль
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Депутаты подрались при обсуждении закона об иноагентах в парламенте Грузии
14 мая 2024, 12:45

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Депутаты оппозиционных партий и парламентского большинства подрались в парламенте Грузии при рассмотрении законопроекта об иноагентах. Трансляция заседания ведётся в прямом эфире грузинскими телекомпаниями.
В настоящее время в парламенте Грузии проходит пленарное заседание, на котором депутаты должны проголосовать в третьем, окончательном чтении по законопроекту об иноагентах. Одновременно с этим в Тбилиси проходит массовая акция протеста.

Во время заседания стороны, имеющие противоположные взгляды на принимаемый закон, устроили массовую драку в стенах парламента.

Напомним, что правящая партия «Грузинская мечта» в апреле повторно внесла в парламент законопроект об иноагентах. Это вызвало волну критики среди оппозиционно настроенных политиков и граждан страны, которые вышли на акции протеста.

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#грузия
#законопроект
#иностранный агент
#драка
#депутаты
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Путин переназначил семерых полпредов президента в федеральных округах
14 мая 2024, 12:10

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин переназначил Игоря Щеголева, Александра Гуцана, Владимира Устинова, Юрия Чайку, Игоря Комарова, Владимира Якушева и Анатолия Серышева полпредами президента в федеральных округах, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Напомним, 7 мая состоялась торжественная инаугурация Владимира Путина на пост президента Российской Федерации.

После церемонии, в соответствии с Конституцией РФ, правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия. Позже Владимир Путин переназначил Мишустина на пост премьер-министра, а он, в свою очередь, представил в Государственную думу новый состав Кабмина РФ.

14 мая на официальном сайте российского правительства появился подписанный Путиным указ о перестановках в составе администрации президента.

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#владимир путин
#правительство
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