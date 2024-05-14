Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении

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Парламент Грузии принял закон об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении. Информация следует из итогов голосования.
Отмечается, что 84 политика проголосовали за принятие закона, а 30 — против. На фоне принятия закона протестующие в Тбилиси бьют в ограждения, находящиеся перед зданием парламента.
Напомним, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии. После в Тбилиси начались акции протеста из-за этого закона. По словам протестующих, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Европейскому союзу.
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Екатерина Коршунова