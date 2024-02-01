Пашинян: Армения не может сотрудничать с Россией по военным вопросам

Фото: kremlin.ru
Армения больше не может сотрудничать с Россией по ключевым вопросам в военной сфере, с таким заявлением выступил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
«Раньше 95%-97% наших отношений в оборонной сфере приходились на РФ, теперь этого быть не может как по объективным, так и по субъективным причинам», — так Пашинян ответил на вопрос о возможном реформировании Вооружённых сил Армении.
Читайте также:
ТАСС: Пашинян заявил, что Армения предложила Азербайджану пакт о ненападении
Пашинян предложил Азербайджану договориться о взаимном контроле над вооружениями
Пашинян: ЕАЭС не должен иметь политической и геополитической повестки
Евгения Парфентьева