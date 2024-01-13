Радио1
Главная / Новости / Общество/ Пашинян предложил Азербайджану договориться о взаимном контроле над вооружениями

Пашинян предложил Азербайджану договориться о взаимном контроле над вооружениями

Пашинян предложил Азербайджану подписать соглашение о контроле над вооружениями
13 января 2024, 23:45
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил заключить с Азербайджаном соглашения о взаимном контроле над вооружениями с возможностью подписания конкретных договоров, сообщает ТАСС.
Согласно предложению, государства смогут заключать отдельные соглашения и осуществлять взаимный контроль за их выполнением. Премьер отметил, что Азербайджан не принимает предложения Армении о снижении напряженности на границе для создания прочной основы для мира.

«Мы предлагаем заключить мирное соглашение таким образом, чтобы война была исключена. Однако, видя предложения Азербайджана, возникает впечатление, что они стремятся легитимизировать предстоящий конфликт», — добавил армянский премьер.

Он также отметил, что Ереван предлагал взаимное отведение войск от границы и демилитаризацию приграничной зоны, но эти инициативы были отклонены.

Читайте также:

Экс-замглавы Генштаба Армении Хачатрян устроил стрельбу в ресторане

В МИД РФ выразили обеспокоенность шествием неонацистских группировок в Армении

МИД: США рассматривают Кавказ как плацдарм для «второго фронта» против России
#сша
#конфликт
#соглашения
#соглашение
#мид
#война
#контроль
#азербайджан
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о минировании ВСУ кременского участка
Боец «Ахмата» заявил, что ВСУ минируют кременской участок при помощи дронов
13 января 2024, 23:34

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют дроны для минирования дорог на кременском участке в Донбассе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию бойца спецназа «Ахмат», который выполняет задачи на данном направлении.
По словам российского военного, украинские войска применяют сельскохозяйственные дроны «Баба Яга».

«Они подлетают, кладут на дорогу снаряд взведенный или мину... и улетают», — пояснил он.
Таким образом украинские военные стараются предотвратить ротации бойцов на позициях в этом районе боевых действий.

«Наши парни из "Ахмата" ежедневно разминируют эту дорогу», — подчеркнул военный.
Он отметил, что в начале декабря его группа, двигаясь на машине, столкнулась с одной из таких мин.

Читайте также:

В Киеве раскрыли, что Россия подорвала на Украине

Политолог Корнейчук: глава ГУР МО Украины Буданов поменял позицию по РФ

Британский эксперт рассказал, чем ВС РФ уничтожат позиции украинских войск
#военные
#снаряд
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве из-за сильных морозов объявили оранжевый уровень погодной опасности
13 января 2024, 22:01

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов. Данные следуют из прогностической карты на сайте учреждения.
Сообщается, что предупреждение о крайне низкой температуре будет действовать с 23.00 субботы,13 января до 10.00 воскресенья,14 января. По информации источника, из-за гололедицы по Москве и Подмосковью действует желтый уровень погодной опасности.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что такого «яростного начала января» не было с 1987 года.

Напомним, оранжевый уровень погодной опасности является предпоследним в «цветной» шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Читайте также:

На Старый Новый Год в Москву и Подмосковье вернутся морозы

В Московской области зафиксировали 32-градусные ночные морозы

На Кубани перекрыли участок дороги из-за фрагментов неустановленного устройства
#подмосковье
#предупреждение
#дороги
#новый год
#участок
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобрнауки сообщили, что в вузах не будет централизованного повышения цен
13 января 2024, 19:05

Фото: istockphoto/fpphotobank

Централизованного повышения цен для студентов, учащихся на коммерческой основе в российских госвузах, не планируется.
При этом некоторые вузы могут скорректировать цены на обучение в пределах инфляции, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки.

Напомним, Ассоциация негосударственных вузов РФ прогнозирует повышения стоимости платного обучения на 10-12%.

Увеличение трат на оборудование и программное обеспечение, рост цен на коммунальные услуги и электроэнергию являются причинами для повышения стоимости обучения.

Также ВУЗам придется компенсировать рост зарплат преподавателям-специалистам. Негосударственные образовательные учреждения, вероятно, особенно пострадают от этого.

Читайте также:

В России подорожает платное образование боле чем на 10%

Российские регионы страдают от дефицита школьных учителей

Во Владивостоке школьники издевались над беременной учительницей
#студенты
#образование
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Кубани перекрыли участок дороги из-за фрагментов неустановленного устройства
13 января 2024, 17:41

Фото: iStock/ANGHI

Фрагменты неустановленного устройства обнаружены на участке дороги между станицами Павловской и Атаманской в Павловском районе Краснодарского края, он перекрыт для транспорта, передает оперштаб региона.
Глава Павловского района Романа Парахина сообщил, что разрушений и пострадавших нет. По его словам, угроза для жителей отсутствует.

Отмечается, что жителей просят сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации. На данный момент на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в своем телеграм-канале, что в селе Ольховатка в Купянском районе области в результате взрывов были повреждены склады и предприятия.

Читайте также:

На Украине заявили о повреждении складов в Харьковской области

Wildberries опроверг отсутствие разрешения на работу у сгоревшего склада

SHOT: Убийце и насильнику прострелили мошонку во время задержания в Рязани
#предприятия
#сотрудники
#дорога
#автомобили
#участок
#краснодарский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Wildberries опроверг отсутствие разрешения на работу у сгоревшего склада
Wildberries: склад в Шушарах имел заключение о соответствии всем требованиям
13 января 2024, 17:02

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Склад Wildberries в Санкт-Петербурге, где произошел крупный пожар, имел заключение о соответствии всем требованиям. Об этом РИА Новости сообщили в компании.
В компании подчеркнули, что на складе также были проведены испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения. По информации источника, в состав комиссии входили лица из Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, а также проверяющие по электрическим сетям и пожарной безопасности.

Сообщается, что после проведения комиссии был подписан акт, на основании которого Госстройнадзор Петербурга выдал заключение о соответствии склада маркетплейса всем необходимым требованиям.

Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидировали 83 спасателя и 20 единиц техники. Склад сгорел практически полностью.

Читайте также:

Страховщик назвал стоимость ущерба от пожара на складе Wildberries в Шушарах

Названа предварительная причина пожара на складе Wildberries

Сотрудник склада Wildberries в Шушарах рассказал об обстановке во время пожара
#склад
#мчс
#испытания
#компании
#пожар
#комиссия
#проверка
#интернет-магазины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военком из мемов займёт пост вице-премьера Забайкалья
13 января 2024, 15:39

Фото: istock / vasile voicu

Зампредседателя правительства Забайкальского края по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям станет бывший военком Челябинской области, полковник Николай Захаров.
«Его назначают на должность вице-премьера», —сообщила пресс-секретарь губернатора края Ирина Парфенова, пишет ТАСС.
По её словам, на оперативном совещании в понедельник, 15 января, Захаров будет представлен коллегам.

Николай Захаров родился в Курганской области. В 2009 году был назначен военкомом Челябинской области.

Широкую известность приобрел благодаря фотографии 2009 года, там он изображен улыбающимся. Фото стало основой для мемов с «добрым военкомом».

В 2021 году Захаров был первым замом командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. Она дислоцируется в Чите.

Читайте также:

Зеленскому напомнили, как он 4 раза не явился в военкомат по повестке

Рэпер Vacio согласился пойти в армию после вечеринки Анастасии Ивлеевой

Украинский военный рассказал о призыве женщин в ВС Украины
#военком
#новости
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине
Маск назвал дело о смерти американского блогера Лиры на Украине ужасным
13 января 2024, 13:59

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Об этом он написал в социальной сети X.
Таким комментарием миллиардер отреагировал на пост инвестора и бизнесмена Дэвида Сакса, в котором он раскритиковал администрацию американского президента Джо Байдена за то, что она не вернула блогера домой. Сакс также назвал управление Зеленского бандитским.

При этом ранее Маск упрекал украинского лидера в аресте гражданина США на фоне многомиллиардного финансирования украинских войск от американского правительства.

Напомним, Госдепартамент США подтвердил информацию о смерти в украинской тюрьме журналиста и блогера Гонсало Лиры, у которого имелись гражданства США и Чили.

Читайте также:

Американский блогер Лира умер в украинской тюрьме

Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО

Названа предварительная причина пожара на складе Wildberries
#сша
#данные
#пост
#блогер
#маск
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Страховщик назвал стоимость ущерба от пожара на складе Wildberries в Шушарах
Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах составил 10-11 миллиардов рублей
13 января 2024, 11:43

Фото: iStock/Oleg Elkov

Источник на страховом рынке сообщил РИА Новости, что ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей.
По словам страховщика, данная сумма сопоставима с суммой денежных выплат Ozon после пожара в августе 2022 года. По словам источника, также необходимо оценить, были ли жертвы среди людей, «застрахованы ли риски ответственности именно с этой стороны или нет».

Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидировали 83 спасателя и 20 единиц техники. Склад сгорел почти полностью.

Читайте также:

Сотрудник склада Wildberries в Шушарах рассказал об обстановке во время пожара

Wildberries компенсирует стоимость товаров, поврежденных при пожаре в Шушарах

Пожар вспыхнул в здании на Кутузовском проспекте недалеко от «Москва-Сити»
#склад
#жертвы
#пожар
#интернет-магазины
#ущерб
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Wildberries компенсирует стоимость товаров, поврежденных при пожаре в Шушарах
13 января 2024, 10:09

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Продавцы Wildberries получат компенсацию за товары, которые были повреждены при пожаре на складе в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что покупателям также вернут деньги за заказы. В пресс-службе маркетплейса добавили, что позиции, которые были размещены на складе в Шушарах, будут скрыты с Wildberries.

На данный момент, по информации SHOT, огонь подошёл вплотную к стоянке грузовиков дальнобойщиков, расположенной рядом с горящим складом. Владельцев грузовиков разыскивают для того, чтобы их можно было отогнать на безопасное расстояние.

Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидируют 83 спасателя и 20 единиц техники.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге случился крупный пожар на складе Wildberries

Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»

Полиция провела обыск в магазине кроссовок Ефремова после разоблачения
#полиция
#деньги
#пожар
#машины
#товары
#интернет-магазины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф