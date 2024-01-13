Пашинян предложил Азербайджану договориться о взаимном контроле над вооружениями

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил заключить с Азербайджаном соглашения о взаимном контроле над вооружениями с возможностью подписания конкретных договоров, сообщает ТАСС.
Согласно предложению, государства смогут заключать отдельные соглашения и осуществлять взаимный контроль за их выполнением. Премьер отметил, что Азербайджан не принимает предложения Армении о снижении напряженности на границе для создания прочной основы для мира.
Он также отметил, что Ереван предлагал взаимное отведение войск от границы и демилитаризацию приграничной зоны, но эти инициативы были отклонены.
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«Мы предлагаем заключить мирное соглашение таким образом, чтобы война была исключена. Однако, видя предложения Азербайджана, возникает впечатление, что они стремятся легитимизировать предстоящий конфликт», — добавил армянский премьер.
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Артем Кузьмин