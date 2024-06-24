Патриарх Кирилл высказался об атаках в Дагестане

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Патриарх Кирилл выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову и семьям жертв теракта в республике. Обращение опубликовано на сайте Русской Православной Церкви (РПЦ).
«Необходимо сделать все возможное для того, чтобы исключить саму возможность попыток радикализации религиозной жизни, пресечь любые проявления экстремизма и межнациональной вражды в каких угодно, в том числе и в бытовых формах, ибо от этого во многом зависит настоящее и будущее нашей страны», – отмечается в публикации.
Патриарх заявил, что цель террористов – «разжечь огонь вражды, заронить семена ненависти и взаимного отчуждения». Именно поэтому праздник Святой Троицы был выбран для террористических атак..
Во время нападения на православный храм в Дербенте был убит протиерей Николай Котельников. По словам исламоведа Романа Силантьева, который знал священника, ранее ему неоднократно угрожали смертью.
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Александр Климов