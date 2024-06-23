При нападении в Дагестане погиб священник, двое боевиков ликвидированы

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Двое боевиков, атаковавших церковь и синагогу в Махачкале, были устранены, сообщает Национальный антитеррористический комитет России (НАК).
По данным НАК, в Махачкале и Дербенте произошли вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате этих терактов, по предварительной информации, погибли священник РПЦ и несколько полицейских. Правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для поиска и задержания оставшихся преступников.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт). На месте инцидентов работают следователи и криминалисты, устанавливая личности причастных к нападениям.
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