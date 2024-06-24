Раскрыты детали о банде боевиков в Дагестане

Следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела о терактах в связи с вооруженными нападениями в Махачкале и Дербенте, в результате которых погибли и получили ранения полицейские и гражданские лица. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.