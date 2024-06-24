Раскрыты детали о банде боевиков в Дагестане

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На данный момент ликвидированы шесть боевиков, причастных к теракту в Дагестане, сообщается в Telegram-канале «Раньше всех» со ссылкой на источник.
В публикации канала отмечается, что все уничтоженные боевики были уроженцами Сергокалы. По предварительной информации, главарем банды был сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
Ранее отец братьев Омаровых был задержан и допрошен.
До этого Baza заявила, что два его сына участвовали в нападении на Махачкалу. По предварительным данным, ликвидированными в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов были Осман и Адиль Омаровы.
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Ранее отец братьев Омаровых был задержан и допрошен.
До этого Baza заявила, что два его сына участвовали в нападении на Махачкалу. По предварительным данным, ликвидированными в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов были Осман и Адиль Омаровы.
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Александр Климов