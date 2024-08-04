Пчелы стали виновниками пожара в российском регионе

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В селе в поселке Марфинка Ростовской области вспыхнул пожар, вызванный пчелами, сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.
Инцидент произошел 26 июля, когда 47-летняя женщина решила успокоить пчел. Для этого она разожгла дрова на газовой плите. Угли перекинулись на огород женщины, сад загорелся. Жители микрорайона не смогли самостоятельно потушить пожар и вызвали на помощь МЧС.
Ранее пожар произошел в заброшенной исторической крепости на берегу Финского залива под Кронштадтом.
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«Огнеборцы ведомства потушили пожар на 94 квадратных метрах. Сгорели две хозпостройки и гараж, еще пострадали два улья», – рассказали в МЧС.
Ранее пожар произошел в заброшенной исторической крепости на берегу Финского залива под Кронштадтом.
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Александр Климов