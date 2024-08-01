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На Омском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что огонь распространился на площади в 300 квадратных метров. Загорелось вспомогательное помещение насосной.
На опубликованных в соцсетях видео заметно, что столб дыма виден в разных частях города.
На месте происшествия работают спасатели.
По последним данным, возгорание полностью ликвидировано автоматической системой пожаротушения и спасателями. В результате произошедшего никто не пострадал. Завод продолжает работу в штатном режиме.
Накануне сообщалось, что на северо-западе Рима вспыхнул мощный пожар. Были эвакуированы сотни людей из близлежащих зданий.
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На опубликованных в соцсетях видео заметно, что столб дыма виден в разных частях города.
На месте происшествия работают спасатели.
По последним данным, возгорание полностью ликвидировано автоматической системой пожаротушения и спасателями. В результате произошедшего никто не пострадал. Завод продолжает работу в штатном режиме.
Накануне сообщалось, что на северо-западе Рима вспыхнул мощный пожар. Были эвакуированы сотни людей из близлежащих зданий.
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Анастасия Чинкова