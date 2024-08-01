В Краснодаре горит жилой дом: что известно к этому часу

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По информации ГУМЧС по Краснодарскому краю, возгорание охватило площадь 300 квадратных метров и было локализовано. Об этом сообщает РИА Новости.
31 июля 2024 года в центре Краснодара произошел пожар в многоквартирном доме на пересечении улиц Чапаева и Красной. Возгорание началось около 21:00 на втором этаже здания. Площадь первоначального пожара составила 100 квадратных метров. 40 жильцов успели самостоятельно эвакуироваться из здания до прибытия пожарных. На месте работают 60 специалистов и 18 единиц техники.
Согласно данным МЧС Кубани, пламя распространилось на соседнее здание. Журналистка 93.RU сообщает, что огонь стремительно охватывает новые участки, и пожарные продолжают работу по тушению и охлаждению.
В Telegram-канале ГУМЧС отмечается, что пожар полностью локализован, и в настоящее время ведутся мероприятия по ликвидации его последствий. Сотрудники МЧС продолжают работу по устранению возможных очагов возгорания и контролю ситуации.
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Согласно данным МЧС Кубани, пламя распространилось на соседнее здание. Журналистка 93.RU сообщает, что огонь стремительно охватывает новые участки, и пожарные продолжают работу по тушению и охлаждению.
В Telegram-канале ГУМЧС отмечается, что пожар полностью локализован, и в настоящее время ведутся мероприятия по ликвидации его последствий. Сотрудники МЧС продолжают работу по устранению возможных очагов возгорания и контролю ситуации.
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Елена Перлова