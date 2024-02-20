Пентагон: Без помощи США Украине самой придется решать, какие города она удержит

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Украине без помощи Соединенных Штатов придется решать, какие города получится удержать. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что партнеры продолжают им посылать», — сказала она на очередном брифинге.Сингх призвала представителей Конгресса США утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов для продолжения военных поставок Киеву.
Помощь Киеву напрямую связана с национальными интересами США, заявила ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она также сказала, что отсутствие помощи Соединённых Штатов сильно ударило как по украинскому бюджету, так и по возможностям Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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