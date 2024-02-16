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В Киеве помощь Украине назвали национальным интересом США

Вице-премьер Стефанишина назвала помощь Украине национальным интересом США
16 февраля 2024, 15:11
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Помощь Киеву напрямую связана с национальными интересами США, с таким заявлением выступила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, её цитирует Bloomberg.
«Политика политикой, но защита демократии во всем мире является национальным интересом Соединенных Штатов. И мы надеемся, что этот интерес будет в приоритете», — прокомментировала ситуацию Стефанишина.

Она также заявило, что отсутствие помощи Соединённых Штатов сильно ударило как по украинскому бюджету, так и по возможностям Вооружённых сил Украины.


Напомним, ранее в США заявили, что составили новый законопроект, который включает в себя выделение средств на защиту американской границы, а также на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

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#сша
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Названы истинные цели опросов США в Сербии
Политолог Оленченко: США пытаются найти союзников среди сербов
16 февраля 2024, 16:05

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко предположил, что США, проводя соцопросы в Сербии по поводу отношения местного населения к своей стране, пытаются найти своих союзников.
«Тут две цели. Одна заключается в том, чтобы попробовать нащупать среди сербов тех людей, которые симпатизируют Штатам. А вторая — тиражировать внимание к США и пытаться представлять их в качестве силы, которая могла бы «помочь» Сербии», — отметил в беседе с RT Оленченко.

При этом, появились сообщения о том, что американцы могут покинуть страны Ближнего Востока. Политический обозреватель Андрей Перла высказал мнение о том, что такое в принципе сможет произойти, однако не в ближайшей перспективе.

«Конечно, давление на американские гарнизоны «иранских прокси» всё время усиливается, и они чувствуют себя там очень неуверенно. К тому же совершенно непонятно, в чём цель оккупации, чего они добиваются, что им считать победой? Так что да — со временем уйдут», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» эксперт.

Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) проведёт в Сербии опросы общественного мнения по поводу отношения к программам помощи Штатов. При этом, уточнялось, что опросов будет три.

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#сша
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«Генетический код»: чем закончится Евромайдан и чего добивается Запад
Сергей Лавров: на Украине против России воюет Запад
16 февраля 2024, 15:44

Фото: РИА Новости/Сергей Козлов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на конференции, посвященной событиям Евромайдана. О главных заявлениях главы внешнеполитического ведомства и о том, когда Запад прекратит поддержку Украины, читайте в материале «Радио 1».

Когда Запад прекратит поддержку Украины


США не прекратят поддержку Украины, так как военные действия – это способ зарабатывания денег. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь.

«Этот вопрос обсуждают многие эксперты. Вывод один: какое-то направление будет известно после выборов президента. Сейчас все внимание на предвыборную кампанию. Некоторые предполагают, что будут изменения на Донбассе, то есть наши войска могут продвинуться, отодвинуть противника дальше Донбасса, чтобы ВСУ не имели возможности совершать налеты на мирное население. Кто-то говорит, что на Харьков пойдут российские воска, то есть будет какое-то продвижение. Вот президент России Владимир Путин сказал, что Одесса-русский город. Однако точно сказать, что будет дальше – никто не может. Планов много неизвестных, главное, что тенденция идет одна: поставки оружия, военного снаряжения продолжаются со стороны Запада», - заявил Корчмарь.

Он также подчеркнул, что Америка заинтересовала в том, чтобы все события на Украине застыли с намеком на переговоры.


В чем на самом деле заключены планы Запада


«Планы Запада нам известны. Прибалты, поляки, другие страны НАТО – они нацелены на то, чтобы продолжать военные действия на Украине. Первая цель состоит в том, чтобы уменьшить население славян, подорвать генетический код, а также продолжить военные действия между Россией и Украиной. Владимир Путин неоднократно говорил, что цель Запада – уничтожить Россию. Маловероятно, что помощь Украине будет прекращена. Миром правит капитал, а прибыль – одна из целей продолжения военный действий на Украине американцами. США заинтересованы в том, чтобы сохранить свое влияние, преобладающее в мире, они будут к этому стремиться. Удобный вариант для реализации планов – Украина, на втором плане Ближний Восток. Там очаг, который с новой силой может вспыхнуть в любой момент», - рассказал Корчмарь.

По словам эксперта, тенденция показывает, что военные действия на Украине будут продолжаться дальше.

«Мировая и финансовая элита хочет сохранить свою власть. При помощи новых технологий и искусственного интеллекта у них появляется много новых возможностей. США, же например, могут одномоментно отключить во всем мире интернет У них многие серверы находятся в Австралии, в Южной Корее, в Малайзии. У них монополия на средства массовой информации в мире. Однако они не будут делать, потому что они заинтересованы в том, чтобы люди уходили в электронику и поддавались влиянию», - рассказал Корчмарь.

Он также отметил, что сейчас в международных отношениях преобладает сила, при помощи которой, решаются все проблемы влияния.

«Цель номер один для США — это Россия, однако они также намерены подобраться к Китаю, для них – это сверхцель. Они хотят сдерживать их экономику, чтобы не позволять распространять свое влияние на весь мир», - добавил эксперт.

Лавров рассказал о роли Запада в украинском конфликте


Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего выступления на форуме «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины заявил, что Запад уже не скрывает того, что России фактически объявлена война, приводит его слова корреспондент "Радио 1" Дана Игумнова.

«Они всячески говорят, что "мы только вооружаем Украину, а она воюет сама", все понимают, что это вранье», - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Запад использует Украину, чтобы сдерживать Россию и нанести ей стратегическое поражение. По словам министра, переговоры с Украиной на сегодняшний день невозможны, так как Владимир Зеленский собственноручно от них отказался, подписав соответствующий указ.

Майдан в Киеве


Массовые протесты в Киеве начались 21 ноября 2013 года. Тогда руководство Украины отказалось подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Власти заявили, что приняли такое решение, чтобы сохранить отношения с Россией и СНГ. Противники этого решения организовали акцию протеста на площади Независимости в Киеве. Протест в поддержку евроинтеграции перерос в длительное противостояние и привел к политическому кризису. В итоге на Украине сменилась власть, Донецкая и Луганская народные республики объявили о своем суверенитете, в Крыму прошел референдум о присоединении полуострова к России.

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#переговоры
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В Сербии проведут опросы по поводу отношения к программам США
Соцопросы в Сербии проведёт USAID
16 февраля 2024, 15:18

Фото: istockphoto.com/Sasa69M

Агентство США по международному развитию (USAID) проведёт в Сербии опросы общественного мнения по поводу отношения к программам помощи Штатов.
При этом, уточняется, что опросов будет три.

Планируется, что ежегодные общественные опросы будут численностью не менее 2,4 тыс. человек каждый.

Для проведения исследований будет нанят специалист, контракт с которым рассчитан на три года.

«Опрос 2024 года позволит установить исходные показатели в вопросе осведомлённости и точек зрения и осуществлять углублённый анализ по различным демографическим группам», — приводит RT текст соответствующего документа.

Ранее сообщалось, что администрация главы США Джо Байдена намерена и далее противодействовать России.

«Действующая администрация США активно противодействует России и намерена продолжать это делать. Так Джон Кирби прокомментировал заявление Владимира Путина, что Москве комфортнее работать с нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом на посту президента США», — приводят argumenti.ru соответствующую публикацию ТАСС.

Кроме этого, стало известно, что американские конгрессмены составили альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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#сша
#опрос
#ядерное сербия
#политика
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На президентских выборах в Московской области применят технологию QR-кода
16 февраля 2024, 14:50

Фото: Istockphoto / Thatphichai Yodsri

В Подмосковье на выборах президента России применят технологию QR-кода. Такая практика будет применена на избирательных участках, не оснащённых комплексами обработки избирательных бюллетеней, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Благодаря специальному программному обеспечению проводится автоматическая проверка сведений. В случае обнаружения несоответствий данных программа уведомляет оператора. Содержащиеся в протоколе сведения зашифровываются в QR-код, и он размещается на протоколе УИК об итогах голосования», – уточняется в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.
Данные из протокола при сканировании электронного кода в территориальной избирательной комиссии автоматически попадают в систему ГАС «Выборы». Предполагается, что применение подобной технологии поможет избежать ошибок при подсчёте голосов и сэкономить время при передаче данных из участковых комиссий в территориальные.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Отдать голос можно не только по месту жительства, но и там, где удобно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

Жители Подмосковья смогут проголосовать м онлайн на федеральной платформе ДЭГ.

С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.

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#политика
#выборы
#президент
#участок
#подмосковье
#московская область
#голосование
#qr-код
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Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности
16 февраля 2024, 14:37

Фото: iStock/alzay

Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём рабочем визите в Германию, в рамках которого будут подписаны соглашения о гарантиях безопасности. В ходе своей поездки глава государства посетит Германию и Францию, где встретится с партнёрами Киева.

Отмечается, что детали соглашения будут обнародованы по завершении брифинга Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая. После этого их нельзя будет продлить, заявил политик.

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#украина
#германия
#владимир зеленский
#поездки
#соглашение
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Лукашенко: На западе Белоруссии задержали группу диверсантов
16 февраля 2024, 14:10

Фото: kremlin.ru

На западе Белоруссии задержали украинских диверсантов со взрывчаткой, об этом сообщил глава Республики Александр Лукашенко, его цитирует Sputnik Беларусь.
Президент сообщил, что 16 января на белорусской границе были задержаны несколько человек. Более детально о проведённой операции он пообещал рассказать позже.

«С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий, прежде всего на территории России и Белоруссии», — заявил Лукашенко.

По его словам, среди задержанных были и граждане Белоруссии.

Он также уточнил, что подобные операции с задержанием диверсантов происходят по несколько раз в неделю.

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#белоруссия
#александр лукашенко
#диверсанты
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В конгрессе США составили альтернативный законопроект о помощи Украине
Конгрессмены США составили законопроект о помощи Украине на более $66 млрд
16 февраля 2024, 14:02

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Американские конгрессмены составили альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщили в офисе одного из инициаторов законопроекта, республиканца Брайана Фитцпатрика.
Отмечается, что новый проект предусматривает ужесточение охраны границы. В частности, согласно документу, будет приостановлен въезд в США иностранцев, которым запрещено прибывать в США, сотрудники миграционной службы будут задерживать и высылать из страны таких людей.

Кроме того, законопроектом заявляется о предоставлении 66,32 миллиардов долларов на оборону Украины, Израиля и Тайваня.

Вместе с тем, уточняется, что действовать этот законопроект будет только в течение одного года.

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#конгресс украина
#израиль
#финансирование
#помощь
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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию
Зеленский сообщил, что прибыл в Германию для встреч с партнёрами Украины
16 февраля 2024, 13:29

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию для встречи с партнёрами Киева. О своей поездке он сообщил в Telegram-канале.
Глава государства подчеркнул, что в течение двух дней он проведёт ряд встреч с партнёрами в Германии и Франции. Также Зеленский сообщил о новых договорённостях и участии в Мюнхенской конференции безопасности.

По словам Зеленского, Украина делает всё необходимое для того, чтобы как можно быстрее завершить конфликт с Россией и «обеспечить надежный мир».

Ранее в этот день глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что «формула мира» Зеленского – это пустышка.

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#владимир зеленский
#украина
#германия
#встреча
#поездки
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В США предположили, что РФ создаёт ядерное устройство для «ослепления» спутников
Reuters: ядерное устройство, создаваемое Россией, может глушить спутники
16 февраля 2024, 13:20

Фото: iStock/dima_zel

Оружие космического базирования, которое, по мнению властей США, создаёт Россия, может представлять устройство, работающее на ядерной энергии, а не ядерное оружие. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что космическая угроза, которая якобы может поступить от России в космическом пространстве, является не ядерной боеголовкой, а мощным устройством, которое будет глушить спутники.

Это могут быть системы для глушения сигналов или создания электромагнитных импульсов, которые будут выводить из строя электронную составляющую спутников.

Директор адвокатской группы Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалла убеждён, что Россия разрабатывает орбитальные системы радиолокационной борьбы, которые работают на ядерной энергии.

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#россия
#спутник
#космос
#ядерное оружие
#сша
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