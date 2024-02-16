В Киеве помощь Украине назвали национальным интересом США

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Помощь Киеву напрямую связана с национальными интересами США, с таким заявлением выступила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, её цитирует Bloomberg.
«Политика политикой, но защита демократии во всем мире является национальным интересом Соединенных Штатов. И мы надеемся, что этот интерес будет в приоритете», — прокомментировала ситуацию Стефанишина.
Она также заявило, что отсутствие помощи Соединённых Штатов сильно ударило как по украинскому бюджету, так и по возможностям Вооружённых сил Украины.
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Евгения Парфентьева