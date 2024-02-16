В конгрессе США составили альтернативный законопроект о помощи Украине

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Американские конгрессмены составили альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщили в офисе одного из инициаторов законопроекта, республиканца Брайана Фитцпатрика.
Отмечается, что новый проект предусматривает ужесточение охраны границы. В частности, согласно документу, будет приостановлен въезд в США иностранцев, которым запрещено прибывать в США, сотрудники миграционной службы будут задерживать и высылать из страны таких людей.
Кроме того, законопроектом заявляется о предоставлении 66,32 миллиардов долларов на оборону Украины, Израиля и Тайваня.
Вместе с тем, уточняется, что действовать этот законопроект будет только в течение одного года.
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Анастасия Чинкова