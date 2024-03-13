Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS

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Пентагон готов отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMS после получения США новой ракеты PrSM. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Согласно материалу, ранее американские чиновники говорили о том, что все ракеты ATACMS большей дальности необходимо оставить в США, а не передавать Украине. Объяснялось это тем, что Штаты должны выть в состоянии удовлетворить собственные военные потребности.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки намерены поставить Украине новый вариант баллистической ракеты ATACMS большей дальности. Новые ракеты позволят Киеву «нанести удар по контролируемому Россией Крымскому полуострову». Однако отмечается, что финансирование США поставок оружия в Украину остается под вопросом из-за противодействия со стороны экс-президента Дональда Трампа и его союзников-республиканцев в Конгрессе.
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«Но теперь Пентагон открыт для предоставления ATACMS большей дальности из-за прогресса в получении системы последующего поколения PrSM», — говорится в статье.
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Элина Позднякова