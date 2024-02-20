В Госдуме ответили на возможную поставку ВСУ ракет ATACMS увеличенной дальности

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Депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет призвал признать Соединенные Штаты страной-агрессором. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого стало известно, что администрация президента Америки Джо Байдена занимается вопросом Украины о предоставлении новых баллистических ракет ATACMS увеличенной дальности.
«Фактически американцы напрямую втянуты в этот конфликт и являются одной из его сторон», – отметил Шеремет.
Ранее стало известно, что в США предложили альтернативный законопроект о помощи Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак