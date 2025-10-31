Пентагон готовится к подавлению массовых беспорядков в США
Министерство обороны США отдало распоряжение о подготовке сил Национальной гвардии к возможным массовым беспорядкам. Процедура должна быть завершена к 1 января 2026 года, пишет The Washington Post.
Решение принято в соответствии с указом президента Дональда Трампа. Глава Пентагона Пит Хегсет получил специальное поручение обеспечить полную боеготовность Национальной гвардии во всех штатах страны. Планируется создание постоянно действующих сил, способных оперативно реагировать на кризисные ситуации в любой точке США.
В состав новых подразделений войдут 23,5 тысячи военнослужащих, представляющих все 50 штатов Америки и три территории. Примечательно, что округ Колумбия в формирование этих сил не включен. Все участники пройдут специальную подготовку и будут оснащены необходимым оборудованием для выполнения поставленных задач по поддержанию общественного порядка.
