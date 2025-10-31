Пентагон готовится к подавлению массовых беспорядков в США

31 октября 2025, 01:26

WP: Пентагон приказал нацгвардии США подготовиться к подавлению беспорядков

Фото: istockphoto / Austin Nooe

Министерство обороны США отдало распоряжение о подготовке сил Национальной гвардии к возможным массовым беспорядкам. Процедура должна быть завершена к 1 января 2026 года, пишет The Washington Post.