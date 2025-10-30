Британский аналитик призвал США срочно начать переговоры с РФ

30 октября 2025, 14:18

Меркурис: США должны срочно приступить к переговорам с Россией

Фото: iStock/vchal

Вашингтон должен немедленно приступить к обсуждению с Москвой вопроса о ядерном сдерживании. Об этом в эфире YouTube-канала подполковника Вооруженных сил США в отставке Дэниэла Дэвиса заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.