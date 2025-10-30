Достижения.рф

Британский аналитик призвал США срочно начать переговоры с РФ

Меркурис: США должны срочно приступить к переговорам с Россией
Вашингтон должен немедленно приступить к обсуждению с Москвой вопроса о ядерном сдерживании. Об этом в эфире YouTube-канала подполковника Вооруженных сил США в отставке Дэниэла Дэвиса заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.



Эксперт прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о проведении испытаний подводного беспилотного аппарата «Посейдон».

Меркурис считает, что Соединённым Штатам необходимо незамедлительно начать переговоры с Россией по поводу этого оружия и срочно заключить соглашение о продлении Договора СНВ. По его мнению, Вашингтону следует уделить особое внимание вопросам контроля над вооружениями и ядерным оружием, чтобы предотвратить возможную катастрофу.

