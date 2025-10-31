После убийства Чарли Кирка чиновники США массово переезжают на военные базы
В связи с убийством политического активиста Чарли Кирка несколько высокопоставленных представителей американской администрации приняли решение о переезде на военные базы в окрестностях Вашингтона. Об этом сообщает журнал The Atlantic.
По информации издания, не менее шести членов команды президента США Дональда Трампа разместились на военных объектах для обеспечения своей безопасности. Среди них госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, которые обосновались в элитном жилом комплексе военного городка Форт-Макнейр.
Перемещение высокопоставленных лиц на военные объекты обусловлено не только стремлением избежать возможных насильственных действий, но и желанием оградиться от протестных акций. Ситуация отражает растущую политическую поляризацию в американском обществе и создала определённые сложности с обеспечением жильём высших военных чинов.
