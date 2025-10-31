После убийства Чарли Кирка чиновники США массово переезжают на военные базы

31 октября 2025, 00:45

После убийства Чарли Кирка чиновники США начали переезжать на военные базы

Фото: istockphoto / rarrarorro

В связи с убийством политического активиста Чарли Кирка несколько высокопоставленных представителей американской администрации приняли решение о переезде на военные базы в окрестностях Вашингтона. Об этом сообщает журнал The Atlantic.