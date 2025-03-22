Пентагон начал разбираться с делом Илона Маска с помощью детектора лжи

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Пентагон приступил к расследованию утечек, согласно которым американский бизнесмен Илон Маск посетил оборонное ведомство. Дело ведётся с применением полиграфа, пишет агентство Bloomberg.
Руководитель аппарата министра обороны Пита Хегсета Джо Каспер в ответ на обвинения, связанные с недавним визитом миллиардера в Пентагон, призвал провести расследование «несанкционированного раскрытия» сведений, которые касаются нацбезопасности.
В частности, опасения вызвали утечки, из которых следует, что Маск посетил Минобороны США и ознакомился с планами гипотетической войны США с Китаем и возможными вариантами стратегии Вашингтона на этот счёт. Ряд американских политиков особо остро отреагировал на данный факт, поскольку предприниматель назвал Тайвань частью КНР и призвал властей острова воссоединиться с материковым Китаем.
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В частности, опасения вызвали утечки, из которых следует, что Маск посетил Минобороны США и ознакомился с планами гипотетической войны США с Китаем и возможными вариантами стратегии Вашингтона на этот счёт. Ряд американских политиков особо остро отреагировал на данный факт, поскольку предприниматель назвал Тайвань частью КНР и призвал властей острова воссоединиться с материковым Китаем.
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Анастасия Чинкова