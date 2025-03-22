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Пентагон начал разбираться с делом Илона Маска с помощью детектора лжи

Bloomberg: Пентагон с помощью полиграфа проводит расследование о визите Маска
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Пентагон приступил к расследованию утечек, согласно которым американский бизнесмен Илон Маск посетил оборонное ведомство. Дело ведётся с применением полиграфа, пишет агентство Bloomberg.
Руководитель аппарата министра обороны Пита Хегсета Джо Каспер в ответ на обвинения, связанные с недавним визитом миллиардера в Пентагон, призвал провести расследование «несанкционированного раскрытия» сведений, которые касаются нацбезопасности.

В частности, опасения вызвали утечки, из которых следует, что Маск посетил Минобороны США и ознакомился с планами гипотетической войны США с Китаем и возможными вариантами стратегии Вашингтона на этот счёт. Ряд американских политиков особо остро отреагировал на данный факт, поскольку предприниматель назвал Тайвань частью КНР и призвал властей острова воссоединиться с материковым Китаем.

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«Издевательский перформанс»: Захарова жёстко высказалась о визите посла Канады на Пискаревское кладбище
Захарова: посол Канады Тейлор совершила издевательский перформанс
22 марта 2025, 20:03

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Посол Канады в России Сара Тейлор совершила «издевательский перформанс», посетив Пискаревское кладбище в Петербурге и расположенный на нём монумент «Мать-Родина». Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что было бы наивно полагать, что на такой с виду благородный шаг посла сподвигло сострадание к почти полумиллиону захороненных на кладбище жертв блокады Ленинграда.

По словам Захаровой, за показным сопереживанием скрывается конкретная цель. Представитель МИД обратила внимание, что в соцсетях Тейлор разместила комментарий, из которого следует, что блокада Ленинграда была якобы связана с итогами подписания «Пакта Молотова-Риббентропа» и проведения Ялтинской конференции. Эти слова Захарова назвала цинизмом и призвала посла ознакомиться с историей Второй мировой войны.

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Repubblica: Обсуждается возможность отправки миротворцев из Азии и Южной Америки
22 марта 2025, 18:53

Фото: istockphoto/AtK

Союзники Киева готовят некий «гарантийный план» в случае заключения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Он подразумевает отправку в зону конфликта двух независимых миротворческих контингентов и «материально-техническое присутствие США» в обмен на сделку по редкоземельным минералам.
Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. В публикации отмечается, что, хотя переговоры о перемирии ещё фактически не начались, уже выдвигается пресловутый «гарантийный план».

«План, который разворачивается по оси Нью-Йорк — Брюссель — Киев — Москва», — уточняют авторы статьи.

Согласно информации издания, первый миротворческий контингент будет составлен из военнослужащих азиатских и южноамериканских государств. Его разместят вдоль российско-украинской границы. Во вторую группу миротворцев войдут подразделения из стран, входящих в так называемую «коалицию желающих». Эти части союзники Киева предлагают разместить в районе западных границ Украины — с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией.

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#граница
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Спикер ЗАЭС Яшина: Станция является и всегда была российской собственностью
22 марта 2025, 17:48

Фото: istockphoto/martin_

Запорожская атомная электростанция принадлежит только и исключительно России. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Таким образом она прокомментировала заявления о возможной передаче украинским руководством контроля над ЗАЭС администрации президента США Дональда Трампа. Электростанция находится в правовом поле и собственности России, подчеркнула спикер ЗАЭС.

«Рассуждать об управлении нашей станцией кем-то другим по меньшей мере странно», — отметила Яшина.

Она также напомнила о существовании экономического аспекта вопроса. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, за эксплуатацию станции отвечает совершенно конкретное акционерное общество, заключила представитель ЗАЭС.

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#рф
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Погранслужба Украины усилила авиацией дозоры на границе с Румынией и Венгрией
22 марта 2025, 17:20

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

Государственная пограничная служба Украины усилила охрану своих рубежей в Закарпатской области на участках границы с Румынией и Венгрией. Для дополнительного патрулирования привлечена даже авиация.
Об этом сотрудники регионального отделение украинской погранслужбы написали на странице ведомства в социальной сети. Уточняется, что участок границы, потребовавший выделения дополнительных сил и средств, находится в зоне ответственности Мукачёвского пограничного отряда.

По сообщению украинских пограничников, для патрулирования будет использоваться как беспилотная, так и пилотируемая авиация. Предполагается, что данные меры снизят количество правонарушений и позволят оперативно реагировать на угрозы безопасности.

Конкретные причины столь радикальных действий не называются. Однако известно, что именно этот участок границы наиболее активно используется для нелегального выезда из страны.

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Захарова: На фоне ударов ВСУ по энергетике у РФ есть право на симметричный ответ
22 марта 2025, 16:43

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Российская сторона оставляет за собой право на симметричный ответ на фоне продолжающихся ударов ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В своём официальном комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, она напомнила, что Киев на словах поддержал инициативу США о моратории на нанесение ударов по объектам критической инфраструктуры. На самом деле атаки нацистского режима продолжаются. Совсем свежие примеры нефтебаза на Кубани и газоизмерительная станция «Суджа».

Киев такими действиями в очередной раз демонстрирует свою полную недоговороспособность, продолжила спикер российского МИД. В случае продолжения этой деструктивной линии Россия оставляет за собой полное право на ответные меры, в том числе симметричные, заключила Мария Захарова.

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