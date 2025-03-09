Илон Маск заверил, что Starlink никогда не отключит терминалы на Украине

Фото: iStock/AdrianHancu
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат терминалы на территории Украины, несмотря на несогласие миллиардера с политикой Киева. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Ранее Маск заявил, что система Starlink является костяком украинских войск, поэтому, если он примет решение отключить её на Украине, линия фронта ВСУ рухнет.
Маск отметил, что в России способны глушить все остальные коммуникации, кроме Starlink, поэтому США никогда бы не предприняли шагов по отключению системы и не использовали бы это в качестве разменной монеты.
В этот же день глава польского МИД Радослав Сикорский пригрозил найти замену Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ. Это произойдёт в том случае, если принадлежащая Илону Маску компания «окажется ненадёжным поставщиком». В ответ на это заявление Маск назвал Сикорского «маленьким человечком» и отметил, что замены системе спутникового интернета Starlink не найти.
Читайте также:
Минобороны: Российские военные уничтожили терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области
«Крах обороны неизбежен»: в ФРГ объяснили, как Маск может в момент уничтожить ВСУ
Starlink начали отключать на Украине из-за пристрастия бойцов ВСУ к порно
Маск отметил, что в России способны глушить все остальные коммуникации, кроме Starlink, поэтому США никогда бы не предприняли шагов по отключению системы и не использовали бы это в качестве разменной монеты.
В этот же день глава польского МИД Радослав Сикорский пригрозил найти замену Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ. Это произойдёт в том случае, если принадлежащая Илону Маску компания «окажется ненадёжным поставщиком». В ответ на это заявление Маск назвал Сикорского «маленьким человечком» и отметил, что замены системе спутникового интернета Starlink не найти.
Читайте также:
Минобороны: Российские военные уничтожили терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области
«Крах обороны неизбежен»: в ФРГ объяснили, как Маск может в момент уничтожить ВСУ
Starlink начали отключать на Украине из-за пристрастия бойцов ВСУ к порно
Анастасия Чинкова