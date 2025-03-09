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Илон Маск заверил, что Starlink никогда не отключит терминалы на Украине

Фото: iStock/AdrianHancu

Фото: iStock/AdrianHancu

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат терминалы на территории Украины, несмотря на несогласие миллиардера с политикой Киева. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Ранее Маск заявил, что система Starlink является костяком украинских войск, поэтому, если он примет решение отключить её на Украине, линия фронта ВСУ рухнет.

Маск отметил, что в России способны глушить все остальные коммуникации, кроме Starlink, поэтому США никогда бы не предприняли шагов по отключению системы и не использовали бы это в качестве разменной монеты.

В этот же день глава польского МИД Радослав Сикорский пригрозил найти замену Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ. Это произойдёт в том случае, если принадлежащая Илону Маску компания «окажется ненадёжным поставщиком». В ответ на это заявление Маск назвал Сикорского «маленьким человечком» и отметил, что замены системе спутникового интернета Starlink не найти.

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Минздрав Херсонской области: При ударе HIMARS по рынку погиб один человек
09 марта 2025, 20:57

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Сегодня, 9 марта, ВСУ нанесли удар двумя ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по рынку в селе Великие Копани Херсонской области. Один из пострадавших в результате взрыва скончался.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения российского региона. В разговоре с ТАСС глава Минздрава Херсонской области Елена Борчанинова также добавила, что состояние ещё одного из пострадавших оценивается как крайне тяжёлое.

«В Скадовской больнице сейчас находятся ещё шестеро пострадавших: один — крайне тяжёлый, пять человек — в состоянии средней тяжести», — рассказала министр корреспонденту агентства.

Она уточнила, что среди раненых — водитель и фельдшер скорой помощи. Врачи считают, что жизнь их коллег вне опасности.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ нанесли прицельный удар по торговым рядам. На рынке в этот момент находились десятки мирных граждан — фермеры, приехавшие продать свою продукцию и покупатели.

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NYT: Эксперты по безопасности из Швейцарии представили мирный план по Украине
09 марта 2025, 19:12

Фото: istockphoto/sb2010

Прекращение огня на Украине может быть достигнуто с помощью создания так называемой буферной зоны примерно в 9,6 километра. Она разделит противоборствующие стороны, а патрулировать эту площадь будут гражданские и полиция.
Безопасность же тех, кто наблюдает за этой специальной разделительной зоной, будут обеспечивать порядка 10 тысяч военных. Такой вариант мирного урегулирования украинского кризиса приведён в докладе Женевского центра политики безопасности, а внимание на него обратили журналисты издания The New York Times.

По мнению швейцарских экспертов, наблюдатели из числа гражданских лиц и сотрудников полиции будут осуществлять мониторинг созданной буферной зоны, следить за соблюдением режима прекращения огня и докладывать, отводятся ли на оговорённое расстояние тяжёлые вооружения. Специалисты считают, что такие международные силы, охраняющие зону разграничения, смогли бы предотвратить перерастание напряжённости и недопонимания между сторонами конфликта, которые, безусловно, сохранятся, в новые вооружённые столкновения.

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Несколько человек погибли после удара ВСУ ракетами HIMARS по рынку в Херсонской области — Сальдо
Сальдо: ВСУ ударили по рынку в Херсонской области американскими ракетами HIMARS
09 марта 2025, 18:42

Фото: istockphoto/RamonCast

Украинские военные нанесли удар по рынку в селе Великие Копани Херсонской области. Есть погибшие и большое количество раненых.
Об этом сообщил глава российского региона Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале он написал, что воюющий с мирными жителями противник выпустил из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства две ракеты. Удары пришлись прямо по торговым рядам, где местные фермеры выставляют и реализуют продукцию, произведённую своими руками.

Увы, для некоторых простых людей, продавцов и покупателей, этот приезд на рынок стал последним в жизни, с горечью отметил губернатор. Многие посетители торговой площади и местные жители получили ранения. Чуть позже в пресс-службе Сальдо сообщили о семи пострадавших, их личности устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб. Сохраняется высокая вероятность повторного обстрела, предупредили в пресс-службе.

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«Крышка котла» в Курской области почти закрыта — Медведев
09 марта 2025, 17:57

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сложившуюся обстановку в Курской области. По его словам, «крышка котла уже практически закрыта»
Соответствующий пост политик опубликовал в своём телеграм-канале. По его словам, на всей территории российского региона идёт полномасштабное наступление российских военных. Перекрываются и простреливаются ключевые дороги, по которым части ВСУ получали боеприпасы, продовольствие и пополнения из Сумской области Украины.

«Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта! Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается. Так держать!» — написал Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли уже две трети территорий Курской области, которые им удалось захватить после вторжения на территорию России в августе прошлого года.

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Российские военные спасли обгоревшего кота из-под обстрелов в зоне СВО
09 марта 2025, 15:55

Фото: iStock/Photography by Adri

Российские бойцы спасли обгоревшего кота из-под пуль в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Военные на протяжении 40 минут везли раненое животное с линии боевого соприкосновения. Солдатам пришлось ехать стоя, держа кота на руках, чтобы ему не было больно от постоянной тряски.

После этого военнослужащие собственными силами выхаживали кота, но ему всё же потребовались лекарства и помощь ветеринара. В итоге зверька экстренно эвакуировали из зоны обстрелов.

В настоящее время кот находится в Донецке под присмотром волонтёров из приюта «Кошкин дом».

Совсем скоро животное отправится к родственникам одного из бойцов во Владивосток.

За время проведения СВО семьям российских военных передали свыше тысячи животных. Бойцы привязываются к питомцам и хотят оставить их себе.

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