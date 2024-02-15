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Пентагон: С начала СВО западные союзники предоставили Киеву $85 млрд помощи

Министр обороны США Ллойд Остин раскрыл объемы военной помощи Киеву с начала СВО
15 февраля 2024, 02:19
Фото: iStock/Andrii_Atanov

Фото: iStock/Andrii_Atanov

Союзники Украины предоставили киевскому режиму военную помощь на общую сумму более $85 млрд с начала СВО, заявил министр обороны США Ллойд Остин, которого цитируют «Известия».
«Историческая коалиция под руководством США, объединяющая около 50 стран со всего мира, выделила Украине более $85 млрд военной помощи», — сообщил Остин, отметив, что это общая сумма с февраля 2022 года.

Кроме того, в заявлении он отметил, что более дюжины украинских союзников больше вкладываются в самооборону киевского режима, чем Соединенные Штаты.


Лидеры Евросоюза в рамках саммита в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом заявила представитель пресс-службы Евросовета в соцсети X. При этом уточняется, что Евросоюз продолжает сохранять лидерство и ответственность в поддержке киевских властей.

Ранее глава национального банка Украины Андрей Пышный заявлял, что если Украина не получит деньги от стран Запада, то ограниченному в средствах Киеву придется тратить деньги на приоритетные цели.

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#евросоюз
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Алиев: Мир очень близок к Третьей мировой войне
Anadolu: Президент Азербайджана Алиев заявил об опасной близости Третьей мировой
15 февраля 2024, 01:08

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Мир очень близок к Третьей мировой войне, заявил вновь избранный президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии собственной инаугурации. Об этом 14 февраля пишет турецкое агентство Anadolu. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает агентство «Анадолу».
«Мир очень близок к третьей мировой войне. Некоторые считают, что эта война уже началась. В этот сложный момент азербайджанская армия показала свою силу. Армения и те, кто поддерживает эту страну в военном отношении, должны знать, что нас ничто не остановит. Если территориальные претензии к нам не прекратятся, если Армения не отрегулирует свои законы, мирного соглашения не будет», – заявил Алиев.

Напомним, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности Еревана подписать мирный договор с Азербайджаном. Однако, по его словам, Баку затягивает этот процесс. А вчера на границе двух стран прошли боестолкновения, в которых обе стороны обвинили друг друга. Сначала в Министерстве обороны Армении заявляли, что 13 февраля с 05:30 по местному времени (06:30 мск) подразделения армии Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе села Неркин Ханд в Сюникской области. После армянская сторона обвинила азербайджанскую в смерти двух военнослужащих на границе.

Последнее противостояние между Арменией и Азербайджаном произошло в 2023 году.

19 сентября Баку объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Минобороны страны заявило, что намерено достигнуть нескольких целей, одной из которых, стало выведение армянских войск из Карабаха. При этом Армения настаивала, что ее военных нет на территории региона. В результате непродолжительных боевых действий, 30 человек погибли, более 200 получили ранения. Среди убитых и пострадавших были мирные жители.

20 сентября при посредничестве российских миротворцев, огонь в регионе был прекращен.

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#армения
#азербайджан
#политика
#война
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Путин назвал Такера Карлсона «опасным человеком» и допустил шанс его ареста
ТАСС: Путин рассказал о впечатлениях об интервью с журналистом Карлсоном
15 февраля 2024, 00:13

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Российский президент Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона «опасным человеком», поскольку тот во время проведения интервью с Путиным избрал тактику терпеливого и благодарного слушателя. Своими впечатлениями от беседы с Карлсоном глава России поделился с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Путин добавил, что не получил полного удовольствия от интервью с Карлсоном, потому что тот шел жёстко по своему, заранее намеченному, плану и исполнил его.



«Я, честно говоря, думал, что он как раз будет вести себя агрессивно и будет задавать так называемые "острые вопросы". Я не просто был к этому готов — я этого хотел, потому что это давало бы мне возможность также остро отвечать. Но он избрал другую тактику», — рассказал президент в эфире программы «Москва. Кремль. Путину».

Владимир Путин допустил, что после этого интервью американского журналиста и телеведущего на родине могут арестовать, подобно основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, но подчеркнул, что Карлсон знал, на что шёл, и это его выбор. В случае ареста Такера Карлсона США покажут всему миру свое истинное лицо «либерально-демократической» диктатуры, считает Владимир Путин.

Число просмотров поста журналиста и телеведущего Такера Карлсона с интервью российского президента Владимира Путина в соцсети X (экс-Twitter, заблокирован в России) уже превысило 200 млн. Напомним, изначально интервью Карлсона с Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация американского журналиста набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети.

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#арест
#владимир путин
#интервью
#сша
#журналисты
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Путин: Байден для России лучше, чем Трамп, так как он более прогнозируемый
РИА Новости: Путин высказался о главных кандидатах на пост президента США
14 февраля 2024, 23:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Россия будет готова работать с любым президентом Соединённых Штатов, которого изберет американский народ, но для Москвы предпочтительнее победа нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, как более опытного и прогнозируемого политика. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент РФ Владимир Путин .




Глава российского государства не стал ставить какие-либо диагнозы касательно Джо Байдена, однако отметил, что политика его администрации в высшей степени вредоносна для России.

«Не считаю Байдена недееспособным, я ничего подобного не видел, но я не врач, не могу давать оценку», — отметил Путин.
Что касается главного соперника Байдена на грядущих в ноябре выборах президента США Дональда Трампа, то Владимир Путин считает, что у того есть собственный взгляд на то, как должны развиваться отношения США с их союзниками. По его словам, США и Европа должны сами разбираться с расходами по обороне или платой за «атомный зонтик» НАТО, о чём и говорит Трамп.

Бывший президент США Дональд Трамп считает российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными. Он подчеркнул,
что Путин и Си Цзиньпин любят свои государства и хотят, чтобы они преуспевали, в отличие от нынешнего американского президента Джо Байдена. Экс-президент США добавил, что знает главу российского государства очень хорошо, «он сообразительный человек».

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#кандидаты
#выборы
#сша
#дональд трамп
#джозеф байден
#владимир путин
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В США раскрыли горькую правду о безопасности Европы
Politico: Без помощи Вашингтона Европа не сможет защитить себя ещё около 10 лет
14 февраля 2024, 23:04

Фото: iStock/Dmytro_Varavin

Европа не сможет защитить себя без помощи Соединённых Штатов ещё около 10 лет. Такое мнение выразил корреспондент американской газеты Politico Мэттью Карничниг.
«Смогут ли европейцы вообще объединиться и защитить себя без руководящей руки Вашингтона? История наводит на мысль о том, что они просто вернутся к прежнему состоянию и погрузятся в хаос», — считает журналист.

По мнению Карничнига, «даже если Европа осознает реалии, может быть слишком поздно», ведь «чтобы заменить американский потенциал в НАТО, ей потребуются десятилетия и неисчислимые миллиарды».

Корреспондент Politico полагает, что европейским странам пора начать подготовку «плана Б», но они отложили этот вопрос из-за ложного чувства безопасности после прихода Байдена к власти, и продолжают пребывать на стадии гнева и отрицания.

Ранее испанская газета Mundo написала о том, что европейские страны окончательно отдали управление геополитикой в руки США. В издании напомнили, что бывший американский лидер Дональд Трамп уже заявлял, что Европа не платит достаточных взносов за оборону стран Североатлантического альянса. Как отметил испанский журналист, в Европе привыкли к решению внутренних, социальных проблем, отдав вопросы безопасности и обороны на распоряжение Соединённым Штатам.

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#европа
#сша
#дональд трамп
#джозеф байден
#нато
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Украина запретила закупать продукты для ВСУ у компаний из списка «спонсоры войны»
Украина запретила закупать продукты для ВСУ у «спонсоров войны»
14 февраля 2024, 22:42

Фото: iStock/Silent_GOS

Киев больше не будет закупать продукты для украинской армии у компаний из списка «спонсоров войны», с таким заявлением выступил представитель украинского государственного оператора тыла Дмитрий Бигунец, его цитирует «Лига».
По его словам, оператор тыла при закупке стал использовать дополнительные критерии при проверке компании-поставщика.

«Мы ввели такой дополнительный критерий, как пребывание участника в списке международных спонсоров войны. Мы считаем справедливым, чтобы не допустить к участию в наших торгах потенциальных участников, которые тем или иным образом признаны НАПК как международные спонсоры войны», — прокомментировал ситуацию Бигунец.

Он также подчеркнул, что к поставке товаров для Вооружённых сил Украины не будут допущены и те компании, которые прямо или косвенно были связаны с Россией и Белоруссией.

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#всу
#украина
#армия
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В Конгрессе заявили об угрозе национальной безопасности США
Конгрессмен Тернер призвал Байдена рассекретить данные об угрозе нацбезопасности
14 февраля 2024, 22:10

Фото: iStock/trekandshoot

Американский лидер Джозеф Байден должен рассекретить информацию об угрозе национальной безопасности США, с таким заявлением выступил глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер на своей странице в социальной сети X.
«Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы, чтобы конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования», — прокомментировал ситуацию Тернер.

По его словам, он уже оповестил об этой угрозе всех своих коллег.

Позже американский телеканал CNN, со ссылкой на неназванные источники, заявил, что угроза для национальной безопасности Соединённых Штатов может быты связана с «очень тревожными и дестабилизирующими возможностями России».

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#сша
#конгресс сша
#джозеф байден
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Французский апелляционный суд подтвердил приговор экс-президенту Николя Саркози
14 февраля 2024, 20:53

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Апелляционный суд Франции оставил в силе решение, которое было вынесено в отношении экс-президента республики Николя Саркози в марте 2021 года. Политик был признан виновным в коррупции и злоупотреблении властью.
Изначально Саркози был приговорён к трём годам лишения свободы, из которых два года — условно, и год — реального срока. Экс-президент был обвинён в попытке подкупа судьи Жильбера Азибера для получения конфиденциальной информации о деле Бетанкур, связанном с незаконными платежами. Вина подсудимого была доказана.

Саркози и его адвокаты подали апелляцию. Суд второй инстанции оставил без изменения ту часть, которая касалась виновности бывшего президента Франции, однако скорректировал наказание. Теперь экс-главе республики предстоит отбывать только год заключения, из которых шесть месяцев — условно. Отбывать срок он должен дома с электронным браслетом.

Экс-президент и его адвокаты намерены оспорить и это решение суда, для чего собираются обратиться в Верховный суд Франции. Адвокат Жаклин Лаффон заявила, что они не собираются прекращать борьбу за полное оправдание своего клиента. До нового разбирательства исполнение наказания в очередной раз отложено.

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#президент
#адвокат
#наказание
#дома
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«Испугался»: Медведев объяснил, почему Макрон отменил визит в Киев
Медведев: Макрон отменил визит в Киев, потому что испугался покушения
14 февраля 2024, 20:39

Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свою поездку в Киев, испугавшись предполагаемого покушения на свою жизнь, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По словам ​Медведева, Макрон испугался предполагаемого покушения настолько сильно, что ​поделился ядерным потенциалом Франции ​со всеми странами Евросоюза.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что телеканал France24 опубликовал переписку, на которой обсуждается убийство французского президента Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Также было высказано предположение, что президент Владимир Зеленский планировал убить Макрона, чтобы свалить вину за его смерть на Россию.

Однако, позже на France24 заявили, что не публиковали подобного материала. По словам представителей телеканала, разошедшееся по сети видео было сделано при помощи искусственного интеллекта.

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#дмитрий медведев
#франция
#украина
#убийство
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Путин поручил запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья
14 февраля 2024, 20:26

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны до конца текущего года запустить новый национальный проект по развитию технологий сбережения здоровья населения. Глава государства пообещал, что финансирование на эти цели будет изыскано.
Выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, российский лидер отметил, что работа по ключевым современным технологическим направлениям в России ведётся в формате национальных проектов, механизмы которых позволяют выстраивать всю цепочку от создания фундаментальных заделов и решений до подготовки кадров и средств производства. Путин обратился к Кабмину РФ с просьбой до конца года разработать и запустить ещё один проект в области развития технологий сбережения здоровья.

Российский президент также отметил, что рассчитывает на активное и плодотворное участие в решении этой задачи представителей научного и медицинского сообщества.

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