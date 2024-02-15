Пентагон: С начала СВО западные союзники предоставили Киеву $85 млрд помощи

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Союзники Украины предоставили киевскому режиму военную помощь на общую сумму более $85 млрд с начала СВО, заявил министр обороны США Ллойд Остин, которого цитируют «Известия».
«Историческая коалиция под руководством США, объединяющая около 50 стран со всего мира, выделила Украине более $85 млрд военной помощи», — сообщил Остин, отметив, что это общая сумма с февраля 2022 года.Кроме того, в заявлении он отметил, что более дюжины украинских союзников больше вкладываются в самооборону киевского режима, чем Соединенные Штаты.
Ранее глава национального банка Украины Андрей Пышный заявлял, что если Украина не получит деньги от стран Запада, то ограниченному в средствах Киеву придется тратить деньги на приоритетные цели.
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