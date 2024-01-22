Украине грозит экономический коллапс без финансирования США и ЕС, пишут СМИ

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Украина может остаться без денег всего за несколько месяцев, если США и ЕС перестанут ее поддерживать, что приведет к экономическому коллапсу. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских экономистов и чиновников.
Согласно сообщению, в 2024 году на Украине сформируется дефицит бюджета в размере 40 млрд долларов. Уточняется, что 30 млрд из этой суммы планировалось покрыть за счет США и ЕС.
При этом уточняется, что в случае прекращения США и странами ЕС Украины, в стране закончатся деньги в течение нескольких месяцев. В результате чего киевские власти будут вынуждены прибегнуть к болезненным экономическим методам.
Таким образом, издание считает, что Украина в конечном итоге начнет печатать деньги, что приведет к экономическому коллапсу в стране.
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«Ни Вашингтону, ни Брюсселю пока не удается согласовать пакеты помощи, в то время как Киеву нужны средства для дальнейшей работы правительства, выплаты зарплат, пенсий и субсидий», - говорится в статье.
Таким образом, издание считает, что Украина в конечном итоге начнет печатать деньги, что приведет к экономическому коллапсу в стране.
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Элина Позднякова