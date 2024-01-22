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Украине грозит экономический коллапс без финансирования США и ЕС, пишут СМИ

WSJ: Украине грозит экономический коллапс без финансирования США и ЕС
22 января 2024, 22:04
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Украина может остаться без денег всего за несколько месяцев, если США и ЕС перестанут ее поддерживать, что приведет к экономическому коллапсу. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских экономистов и чиновников.
Согласно сообщению, в 2024 году на Украине сформируется дефицит бюджета в размере 40 млрд долларов. Уточняется, что 30 млрд из этой суммы планировалось покрыть за счет США и ЕС.

«Ни Вашингтону, ни Брюсселю пока не удается согласовать пакеты помощи, в то время как Киеву нужны средства для дальнейшей работы правительства, выплаты зарплат, пенсий и субсидий», - говорится в статье.


При этом уточняется, что в случае прекращения США и странами ЕС Украины, в стране закончатся деньги в течение нескольких месяцев. В результате чего киевские власти будут вынуждены прибегнуть к болезненным экономическим методам.

Таким образом, издание считает, что Украина в конечном итоге начнет печатать деньги, что приведет к экономическому коллапсу в стране.

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ООН открыла счет в Совкомбанке и начала проводить расчеты в рублях
Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для проведения расчетов в рублях
22 января 2024, 21:58

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Организация Объединенных Наций открыла счет в одном из российских банков и впервые начала совершать операции в рублях. Информация следует из сообщения Совкомбанка.
Отмечается, что Совкомбанк обратился в казначейство США за лицензией, которая позволила бы оплачивать в американской валюте взносы в международные некоммерческие компании. По просьбе коммерческой организации Организация Объединенных Наций открыла счет в одном из банков РФ.

Напомним, Совкомбанк является универсальным банком, который входит в ТОП-10 российских банков по объему активов. После начала спецоперации на Украине США и другие государства ввели «блокирующие» санкции против него и ряда других кредитных организаций.

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Россиянам объяснили отсутствие январского роста цен на автомобили
74.ru: автодилеры отказались от повышения цен из-за затоваривания
22 января 2024, 21:37

Фото: iStock/Fahroni

Причиной отказа автодилеров от традиционного в январское время повышения цен стало затоваривание. Об этом сообщает 74.ru.
Сообщается, что из-за скопившегося запаса автомобилей, который соответствует двухмесячному уровню продаж, порядка 35% ввезенных в прошлом году в РФ китайских машин остались на складах к началу текущего месяца. По мнению руководителя «Открытие Авто» Марины Дембицкой, данная ситуация подтолкнет дилеров идти на уступки клиентам, чтобы не «морозить» деньги.

Отмечается, что цены на автомобили могут снизиться, однако это произойдет точечно и на не слишком серьезные суммы. Примечательно, что даже малого снижения цен не стоит ждать от российских автопроизводителей.

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#деньги
#автомобили
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ЦБ: годовая инфляция в декабре 2023 года составила 7,42%
22 января 2024, 20:40

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Годовая инфляция в РФ в 2023 году составила 7,42%, в декабре показатель замедлился до 0,73%, следует из анализа Банка России.
Отмечается, что в декабре прошлого года потребительские цены увеличились на 0,73%, а в ноябре — на 1,11%. По данным регулятора, показатели инфляции объясняются «снижением устойчивой составляющей роста цен, и замедлением удорожания товаров и услуг с волатильными ценами». Банк России подчеркивает, что из-за высокого внутреннего спроса темпы роста цен оставались высокими по широкому спектру продукции и услуг.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что накануне обсуждал экономическую ситуацию с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Говоря об инфляции, глава государства отметил, что совместными усилиями Банка России и правительства удастся решить данную задачу по снижению.

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#инфляция
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ФАС: Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей
22 января 2024, 16:42

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба России.
Отмечается, что финансовые средства уже поступили в бюджет государства. Согласно информации источника, компания навязывала отечественным разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент организации.

Политика маркетплейса запрещала разработчикам iOS-приложений уведомлять клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также пользоваться другими способами оплаты.

Напомним, Apple была признана нарушителем антимонопольного законодательства в РФ летом 2022 года. Причиной стали жесткие ограничения для разработчиков приложений, установленные компанией в App Store.

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Подмосковные учёные могут побороться за грант на 10 млн рублей
22 января 2024, 16:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Московской области стартовал конкурс на получение грантов правительства региона в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Размер одного гранта составляет 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Для помощи в реализации научных и инновационных проектов, особо значимых для региона, на конкурсной основе предоставляется грант на 10 млн рублей. Инициатива стартовала в 2014 году. Сегодня гранты на сумму 535 млн рублей получили уже более 100 проектов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Среди условий получения грантовой поддержки – регистрация организации на территории Московской области, наличие производственных мощностей и другие. Минимальный размер софинансирования проекта грантополучателем не должен быть менее 20% от суммы гранта.

Требованиях к документам и к процедуре подачи заявки можно найти на сайте министерства, а дополнительную информацию получить по телефону 7 (498) 602-06-04 (доб. 54202).

Приём заявок продлится до 20 февраля.

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#подмосковье
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Инвестор Сидоров усомнился в дальнейшем снижении цен на газ
22 января 2024, 15:54

Фото: istockphoto.com/Evgeny Gromov

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров заявил, что в перспективе цены на газ вряд ли будут снижаться далее.
«Наконец-то сыграла ставка на ВИЭ, которую делает Европа, а именно: увеличение количества ветряных турбин и солнечных станций, восстановление производства атомной энергии во Франции. Благодаря этим факторам значение газа в энергобалансе Европы снизилось. Но в конце 2024 года истекает срок договора России и Украины о транзите газа — так что рынку ЕС стоит ожидать ещё большего сокращения поставок из России. А большая часть новых заявленных мощностей СПГ появится на рынке не раньше 2025-2026 годов», — пояснил в беседе с RT Сидоров.

До этого сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов снизились до $299,8 за 1 тыс. куб. м впервые с 28 июля 2023 года.

Ранее кандидат экономических наук Виктор Кудрявцев пояснял, что страхование индивидуальных инвестиционных счетов должно помочь популяризировать инвестиции среди населения.

«Деньги у людей есть, но как их удачно пристроить, большинство понятия не имеет. Самые распространенные способы — это положить в банк на рублевый депозит или прикупить доллары и спрятать их в комоде. Обе стратегии невыгодны ни людям, ни государству», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Кудрявцев.

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#цены
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Подмосковные фермеры получили за год гранты на 53 млн рублей
22 января 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье в прошедшем году в рамках проекта «Агростартап» было предоставлено 11 грантов на 53,2 млн рублей. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Минсельхозпрод региона ежегодно предоставляет гранты для поддержки фермеров в различных отраслях сельского хозяйства.
«По итогам 2023 года средства грантов освоены грантополучателями более чем на 80%. Приобретены сельскохозяйственная техника и оборудование, крупный рогатый скот, материалы для возведения теплиц, земля. Грантополучатели создали новых 28 рабочих мест», – отметил Мурашов.
По данным министерства, гранты были предоставлены по таким направлениям сельского хозяйства, как растениеводство, молочное животноводство и пчеловодство. Эти гранты реализуются в Клину, Егорьевске, Шаховской, Коломне и Волоколамске.

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#московская область
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В Бронницах построят производство магнитопроводов для энергетики, машиностроения и металлургии
22 января 2024, 13:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В подмосковных Бронницах появится высокотехнологичный производственно-складской комплекс, который займётся выпуском магнитопроводов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Магнитопроводы – это электротехнические устройства для надёжного пропускания магнитного потока по специальному проводнику с минимальными потерями. Производство создаст компания ООО «Магнитосила» на участке, предоставленном в аренду на льготных условиях по региональной программе «Земля за 1 рубль».
«Инвестор построит в Бронницах производственно-складские здания, административное и бытовое помещения. Площадь застройки превысит 3,9 тыс кв метров. Инвестиции в проект составят 46 млн рублей. Запуск нового производства позволит создать около 30 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, предприятие планируют ввести в эксплуатацию к середине 2026 года, а заработает оно к концу года.

На будущем производстве будут выпускать магнитопроводы трансформаторов и шунты. Главными клиентами компании станут предприятия энергетической и электротехнической отраслей, машиностроении и металлургии.

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#подмосковье
#московская область
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Экс-глава Всемирного банка Зеллик: конфискация активов России — элегантная мера
22 января 2024, 13:49

Фото: iStock/Diy1

Бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик заявил, что передача Киеву заблокированных российских активов станет «элегантным правосудием». Об этом сообщает Financial Times.
Зеллик утверждает, что в таких действиях есть некое проявление моральной поддержки для граждан Украины среди «зимы недовольства». По мнению экс-главы Всемирного банка, такой вид поддержки поможет Киеву оказывать сопротивление, а для РФ станет сигналом, что государство не сможет продержаться дольше Украины.

Зеллик отметил, что если страны отправляют Украине вооружение для борьбы с Москвой, в таком случае уклонение от передачи российских активов является весьма странным. Он добавил, что решение о возвращении резервов обратно России не будет принято, однако это можно исправить, если РФ согласится на мирное урегулирование конфликта.

Ранее сообщалось, что ответ РФ на конфискацию резервов Центробанка России может обойтись Западу в потерю практически 300 миллиардов долларов. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подчеркнул, что эта сумма может возрасти из-за перевода денежных средств на счета типа «С».

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