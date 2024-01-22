WSJ: ЕС разработал новый способ финансирования Украины

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Евросоюз вырабатывает концепцию нового фонда, из которого страны блока получат компенсации свыше 20 миллиардов евро за свою поддержку Украины.
Взамен они обязуются предоставить «десятки миллиардов евро» военной помощи Киеву в течение четырех лет. По информации The Wall Street Journal, этот план нацелен на возврат более 20 миллиардов евро государствам-членам ЕС как компенсации за предоставленную ими военную поддержку Украине.
В начале февраля лидеры ЕС собираются провести встречу для согласования экономического пакета в размере 50 миллиардов евро в поддержку Украины.
По данным газеты, основная идея заключается в использовании этих средств для возмещения расходов стран, участвующих в совместных закупках военной помощи для Украины. Это включает в себя закупки боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и ракет ПВО. Предложение появилось после решения канцлера ФРГ Олафа Шольца удвоить военную помощь Украине в 2024 году.
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В начале февраля лидеры ЕС собираются провести встречу для согласования экономического пакета в размере 50 миллиардов евро в поддержку Украины.
По данным газеты, основная идея заключается в использовании этих средств для возмещения расходов стран, участвующих в совместных закупках военной помощи для Украины. Это включает в себя закупки боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и ракет ПВО. Предложение появилось после решения канцлера ФРГ Олафа Шольца удвоить военную помощь Украине в 2024 году.
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Артем Кузьмин