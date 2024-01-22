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WSJ: ЕС разработал новый способ финансирования Украины

22 января 2024, 03:46
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Евросоюз вырабатывает концепцию нового фонда, из которого страны блока получат компенсации свыше 20 миллиардов евро за свою поддержку Украины.
Взамен они обязуются предоставить «десятки миллиардов евро» военной помощи Киеву в течение четырех лет. По информации The Wall Street Journal, этот план нацелен на возврат более 20 миллиардов евро государствам-членам ЕС как компенсации за предоставленную ими военную поддержку Украине.

В начале февраля лидеры ЕС собираются провести встречу для согласования экономического пакета в размере 50 миллиардов евро в поддержку Украины.


По данным газеты, основная идея заключается в использовании этих средств для возмещения расходов стран, участвующих в совместных закупках военной помощи для Украины. Это включает в себя закупки боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и ракет ПВО. Предложение появилось после решения канцлера ФРГ Олафа Шольца удвоить военную помощь Украине в 2024 году.

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Пенсионерам объяснили, за что не нужно платить в 2024 году
Юрист Виноградов: пенсионерам не придется уплачивать имущественный налог
22 января 2024, 03:59

Фото: istockphoto /Fascinadora

Пенсионерам предоставлена освободительная мера от уплаты имущественного налога, однако это распространяется лишь на один из нескольких объектов из различных категорий недвижимости. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, передает издание «Прайм»
По словам Виноградова, если у пенсионера или предпенсионера имеется одна квартира, одна дача и один гараж, то уплата налога не требуется. Однако в случае наличия двух квартир, за одну из них все равно придется уплачивать налог, причем решение о том, за какую именно, принимает сам собственник. Если не указать объект для применения льготы, то Федеральная налоговая служба (ФНС) решит этот вопрос автоматически.

Кроме того, нет необходимости уплачивать налог за земельные участки площадью до шести соток (в определенных регионах площадь может быть больше). Также пенсионерам доступны льготы по уплате НДФЛ и судебной госпошлины. В заключение эксперт отметил, что выплаты по старости, инвалидности и в случае потери кормильца не облагаются налогом на доходы.

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Американская сеть коворкингов WeWork продаст свой бизнес в России
Американская сеть коворкингов WeWork продаст свой бизнес в России
22 января 2024, 02:45

Фото: istockphoto/AlexLMX

Сеть коворкингов WeWork из США планирует продать свой бизнес в России, сообщает источник, близкий к компании, пишут «Ведомости».
Сделка о продаже сети коворкингов рассматривается правительственной комиссией, и возможным покупателем выступит инвестиционная компания O1 Properties, один из крупнейших владельцев офисной недвижимости в Москве.

Согласно источникам, частью сделки станут четыре площадки в Москве общей площадью около 18 000 квадратных метров, где трудятся примерно три тысячи сотрудников. Коворкинг представляет собой пространство, где люди могут совместно работать как в команде, так и индивидуально.

Несмотря на заявления о скором уходе с рынка со стороны нескольких иностранных компаний после событий на Украине, многие из них продолжают свою деятельность в России. Одной из причин остаться может зависимость от российского бизнеса, при которой издержки перевешивают потенциальные репутационные риски.

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Перекрывший Босфор российский танкер отбуксировали
Перекрывший пролив Босфор 250-метровый российский танкер Peria отбуксировали
22 января 2024, 02:35

iStock/nektofadeev@gmail.com

Российский нефтяной танкер, который блокировал движение судов в проливе Босфор в Стамбуле, успешно отбуксировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
Судно «Peria», следовавшее из России в турецкий Измир, столкнулось с проблемой при проходе через Босфор у деревни Кечилик из-за непогоды, вызвавшей выход из строя якоря. Танкер был успешно отбуксирован к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле. После почти 14-часового перерыва движение судов через пролив возобновилось с 20:00 по местному времени.

Танкер длиной 250 метров под флагом Либерии временно блокировал центральную часть полосы движения с севера на юг. В процессе отбуксировки ему оказывали помощь два буксира и катер береговой охраны.

Ранее в январе Министерство обороны Турции заявило, что не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы проданный Великобритании тральщик, который предназначен для Украины, в соответствии с положениями Конвенции Монтре.

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Илон Маск отказался голосовать за Байдена
Маск публично не поддержал кандидатуру Байдена на президентских выборах в США
22 января 2024, 02:05

Фото: iStock/rarrarorro

Американский бизнесмен и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск отказался поддерживать кандидатуру текущего президента США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах.
«Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз», — написал Маск в социальной сети X (бывший Twitter).
Этим он отреагировал на свои предыдущие заявления, сделанные в интервью телеканалу CNBC в 2020 году, где он признавался, что поддержал Джо Байдена на предыдущих выборах.

Тем временем губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис, объявил о своем решении прекратить участие в предвыборной гонке за участие в президентских выборах США в 2024 году. Он отметил, что выразит свою поддержку Дональду Трампу, несмотря на некоторые разногласия с ним.

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«Известия»: в РФ начнут проводить экспертизу игрушек для детей
22 января 2024, 01:59

Фото: iStock/monticelllo

В России рассматривается вопрос о введении обязательной психолого-педагогической экспертизы для детских игрушек, сообщила первый зампред Госдумы по вопросам защиты семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая, пишут «Известия».
Буцкая отметила, что закон «Об основных гарантиях прав ребенка» уже обязывает производителей игрушек проходить психолого-педагогическую экспертизу. Однако из-за отсутствия установленного порядка проведения экспертизы бизнес не может выполнить это требование. Для обеспечения безопасности детей предлагается ввести дополнительные меры.

Роскачество определило 13 признаков игрушек, которые могут представлять угрозу для детского здоровья. Среди этих признаков указана угроза жизни и здоровью, стимулирование употребления наркотиков, оправдание насилия, включая сексуальное. Также опасные игрушки могут содержать элементы жестокости, изображать половые отношения между мужчиной и женщиной, а также содержать нецензурные выражения. Важно, чтобы игрушки соответствовали возрасту детей.

Татьяна Буцкая подчеркнула необходимость защиты игрушек от влияния иностранных агентов на их производство.

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В России предложили поручить очистку балконов коммунальным службам
«Известия»: в Госдуме предложили поручить очистку балконов коммунальным службам
22 января 2024, 00:51

Фото: istock / Akintevs

Первый заместитель председателя комитета по просвещению Государственной Думы Яна Лантратова предложила поручить коммунальным службам очищение балконов от снега и наледи, пишут «Известия».
Депутат отметила, что образование льда на крышах представляет значительный риск для жителей. По ее мнению, случаи схода льда не являются изолированными. Лантратова подчеркнула, что жильцы многоквартирных домов, особенно пожилые люди и лица с ограниченными возможностями, не могут самостоятельно убирать снег и сосульки с козырьков.

Ранее депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева выдвинули предложение об отмене оплаты отопления на месяц при любых отключениях на государственном уровне.

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Умер актер из «Джентльмен-шоу»
Умер украинский актер из «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит
22 января 2024, 00:39

Фото: iStock/Boris Ipatov

Известный украинский актер, участник программы «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит скончался в Одессе. Об этом сообщил шоумен Олег Филимонов в своем аккаунте в социальной сети Facebook*.
Евгений Хаит был сыном легендарного участника КВН и известного писателя-сатирика Валерия Хаита. Также он был родным братом актера и одного из основателей театра «Квартет И» Ростислава Хаита.

Помимо своей актерской карьеры, Евгений Хаит был известен как сценарист программы «Голые и смешные» и одним из создателей передачи «Камера смеха».

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Экс-посол Украины Пристайко: Зеленский уселся в кресло Черчилля вопреки запрету
22 января 2024, 00:20

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из визитов в Лондон посетил музей Уинстона Черчилля, где, несмотря на протесты смотрителя зала, сел на один из экспонатов. Об этом рассказал бывший украинский посол Вадим Пристайко в интервью Наталье Мосейчук на YouTube.
По слова политика, он состоял в делегации, сопровождающей украинского лидера в поездке. При осмотре бункера в музее Черчилля Зеленский заинтересовался креслом премьер-министра Великобритания, в котором принимались важные политические решения. Перед тем, как сесть в кресло, президент спросил разрешения у одного из сотрудников музея. Однако он сделал это, несмотря на полученный отказ, подчеркнул Пристайко.

Работник после этого спросил у президента, почувствовал ли тот себя Черчиллем. Присутствующие рассмеялись, но Зеленский ответил, что действительно ощутил «нечто похожее», вспомнил экс-посол Украины.

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Международный день свекрови 23 января: история праздника, особенности взаимоотношений
День свекрови 2024: история торжества, традиции, как отмечать
22 января 2024, 00:00

Фото: iStock/Motortion

23 января отмечается День свекрови, который является довольно необычным и весьма интересным праздником. Этот день посвящен отношениям между невесткой и ее свекровью. Как отмечать торжество, что подарить матери мужа и как наладить контакт, расскажет редакция «Радио 1».

День свекрови 2024: история


Торжество начало набирать популярность лишь в начале 21 века. Этому способствовало изменение социокультурных факторов и взаимодействия между современными семейными ценностями и традициями. Цель праздника состоит в том, чтобы обратить внимание на важность отношений между невесткой и матерью супруга. В День свекрови можно поблагодарить родственницу за воспитание сына, прием в семью, поддержку и заботу.

Празднование Дня свекрови может способствовать укреплению семейных уз и созданию теплой и поддерживающей атмосферы в семье.

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День свекрови: традиции и обычаи


День свекрови не имеет строго установленных традиций и обычаев, как, например, День рождения или Новый год. Однако в этот праздник следует навестить свекровь и подготовить для нее символический подарок.

День свекрови 2024: как отмечать, что подарить


Свекрови можно подарить то, что пригодится в быту. Люди старшего возраста более практичные, поэтому в качестве презента можно вручить предметы, которые пригодятся на кухне, в огороде, доме и т.д. Также матери мужа можно преподнести билет в кино, театр, подарочный сертификат на процедуры в косметическом салоне, букет цветов и т.д.

23 января желательно собраться за одним столом с родителями супруга. Невестка сможет проявить свою заботу и внимание к свекрови, выполняя различные дела или помогая ей в бытовых хлопотах.


Взаимоотношения между свекровью и невесткой


Считается, что свекрови не любят невесток, придираются к ним, часто проводят нравоучения. Однако «предвзятое» отношение часто преувеличено и подобные мнения ходят в народе в контексте шуток. Вспомнить только сколько существует анекдотов про тещу.

Для тех, кто все-таки столкнулся со сложностями во взаимоотношениях со свекровью, психотерапевт Анастасия Кардиакос рассказала, как следует себя вести и где искать корень проблемы.

«Если есть проблема со свекровью, значит есть проблема с партнером. Корень проблемы будет всегда в паре. Если есть теплота к супруге, то человек проявит заинтересованность в окончании ее войны с матерью. Мужчина должен хотеть не менее невестки, чтобы отношения его жены с матерью наладились», — объяснила эксперт.

По словам психотерапевта, подобная проблема возникает с «маменькиными сынками», которые не отделились от родительницы. Войны продолжаются годами, потому что идет борьба условных «двух мам», каждая из которых лучше знает, что надеть сыну, что ему поесть и т.д.

Дополнительные сложности могут возникнуть с одинокой свекровью, которой сложно отпустить сына в свою отдельную, полноценную семью.

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Как наладить отношения со свекровью


Существуют социокультурные предпосылки войны между невесткой и свекровью. Женщина, которая приходит в семью, должна доказать, что она достойна нового статуса, достойна быть принята, а значит удержаться под критикой и выстоять нападки.

«Поэтому так установилось, чтобы члены семьи были к невестке придирчивы., это своего рода испытание. Подсознательно это до сих пор является традицией во многих семьях», — рассказала Кардиакос.

Токсичная свекровь – повод к минимизации отношений с ней. При этом важно обсудить имеющуюся проблему со своим партнером. Супругу следует тактично объяснить, почему встречи с его матерью становятся реже, при этом не обвиняя ее в негативном к себе отношении.

О том, как сказать свекрови о том, что она нарушила личные границы, слушайте в подкасте от «Радио 1» .

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