Пентагон скрывает информацию о госпитализации министра обороны Остина

Фото: Официальный сайт Пентагона
Министерство обороны США пока не может назвать точную дату выписки его главы Ллойда Остина после недавней госпитализации, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, о котором сообщает ТАСС.
Тем временем американские законодатели требуют от военного ведомства пояснить, как вышло так, что о болезни и госпитализации Остина не знал даже госсекретарь США Энтони Блинкен (о чём последний заявил сам).
Республиканец из штата Алабама Роджерс является главой данного комитета, а представляющий штат Вашингтон Адам Смит — лидер демократического меньшинства в нём.
Остин попал в больницу 1 января, в понедельник, а конгресс узнал об этом лишь в пятницу, когда министр прибыл в медицинский центр Уолтера Рида. Информация шокировала высших должностных лиц, в том числе и советника американского президента Джейка Салливана, которые не были уведомлены о появившихся после медицинской процедуры осложнениях.
Издание Politico пишет, что Конгрессу сообщили о заболевании министра всего за 15 минут до публикации Пентагоном общедоступного пресс-релиза.
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«Мы желаем министру Остину скорейшего выздоровления, но выражаем обеспокоенность тем, каким образом стало известно о состоянии его здоровья", — отмечается в совместном заявлении конгрессменов Майка Роджерса и Адама Смита из комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил.
Остин попал в больницу 1 января, в понедельник, а конгресс узнал об этом лишь в пятницу, когда министр прибыл в медицинский центр Уолтера Рида. Информация шокировала высших должностных лиц, в том числе и советника американского президента Джейка Салливана, которые не были уведомлены о появившихся после медицинской процедуры осложнениях.
Издание Politico пишет, что Конгрессу сообщили о заболевании министра всего за 15 минут до публикации Пентагоном общедоступного пресс-релиза.
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Артем Путинцев