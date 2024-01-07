Пентагон три дня скрывал от Белого дома госпитализацию министра обороны Остина

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Пентагон не сообщил Белому дому о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что в течение трёх дней власти США не были в курсе госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Это стало известно лишь тогда, когда министр прибыл в медицинский центр Уолтера Рида.
Остин попал в больницу 1 января, в понедельник, а конгресс узнал об этом лишь в пятницу. Информация шокировала высших должностных лиц, в том числе и советника американского президента Джейка Салливана. Уточняется, что они не были уведомлены о появившихся после медицинской процедуры осложнениях.
Издание также пишет, что конгрессу сообщили о заболевании министра за 15 минут до публикации Пентагоном общедоступного пресс-релиза.
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Остин попал в больницу 1 января, в понедельник, а конгресс узнал об этом лишь в пятницу. Информация шокировала высших должностных лиц, в том числе и советника американского президента Джейка Салливана. Уточняется, что они не были уведомлены о появившихся после медицинской процедуры осложнениях.
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Анастасия Чинкова