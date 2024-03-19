Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу

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Глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон заявила, что влияние России на Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и другие страны региона якобы плохо отражается на демократических процессах. Об этом Ричардсон сообщила на мероприятии Атлантического совета (деятельность признана нежелательной на территории РФ).
Ричардсон отметила, что Штаты хотят, чтобы все государства региона были процветающими демократиями. По ее словам, Вашингтон намерен избавиться от присутствия РФ в перечисленных государствах.
Ричардсон также дополнила, что Москва ведет якобы «вредоносную деятельность» на Кубе, а также в Венесуэле и Никарагуа.
Ранее сообщалось, что сотрудники Пентагона пройдут обучение по защите секретных данных после утечки конфиденциальной информации. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
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Ричардсон также дополнила, что Москва ведет якобы «вредоносную деятельность» на Кубе, а также в Венесуэле и Никарагуа.
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Екатерина Коршунова