Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу

Глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон заявила, что влияние России на Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и другие страны региона якобы плохо отражается на демократических процессах. Об этом Ричардсон сообщила на мероприятии Атлантического совета (деятельность признана нежелательной на территории РФ).