Никто, включая НАТО, не может давать Грузии поручения, заявил премьер

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя информацию о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси мог дать поручения относительно проведения предстоящих осенью выборов, заявил, что Грузии никто не может давать поручения. Об этом Кобахидзе сообщил журналистам.
Премьер-министр подчеркнул, что Грузия — это независимая страна, которой никто не может давать поручений «в том числе ни один друг и ни один партнер». Кобахидзе добавил, что государство действует не согласно задачам, а в соответствии с собственными интересами.
Политик заключил, что правительство Грузии делает все необходимое, чтобы провести в стране свободные и честные выборы.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл 18 марта в Тбилиси. Столтенберга в аэропорту встретили министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и посол Грузии в НАТО Виктор Долидзе.
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Политик заключил, что правительство Грузии делает все необходимое, чтобы провести в стране свободные и честные выборы.
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Екатерина Коршунова