Никто, включая НАТО, не может давать Грузии поручения, заявил премьер

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя информацию о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси мог дать поручения относительно проведения предстоящих осенью выборов, заявил, что Грузии никто не может давать поручения. Об этом Кобахидзе сообщил журналистам.