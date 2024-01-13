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Власти КНР прокомментировали итоги выборов на Тайване

КНР: выборы показали, что Демпартия Тайваня не представляет общественное мнение
13 января 2024, 18:32
Фото: iStock/Rich Townsend

Фото: iStock/Rich Townsend

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, которые будут направлены на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил. Так Биньхуа прокомментировал итоги выборов на острове.
По слова Биньхуа, итоги выборов продемонстрировали, что Демократическая партия Тайваня не представляет общественное мнение. Он также добавил, что страна намерена придерживаться «Консенсуса 1992 года», воплощающего принцип «одного Китая».

Ранее избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая.


Напомним, в субботу, 13 января, на Тайване начались выборы президента и парламента. Сообщается, что Лай Циндэ лидировал на выборах с 40,07% голосов при подсчете бюллетеней с 17 759 участков.

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#выборы
#итоги
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Захарова сообщила, что РФ не бросит людей, которых выдворит Латвия
13 января 2024, 19:24

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдворение 82-летнего пенсионера Бориса Каткова из Латвии попирает права и свободы человека.
Данная акция направлена на запугивание проживающих в Латвии русскоязычных граждан, пишет ТАСС.

По мнению Захаровой, вынесенный латвийским властями вердикт абсолютно циничный. Он нарушает принцип «неразделения» семьи: в Латвии у мужчины остались жена, дети и внуки.

«Не сомневаемся, что международные правозащитные структуры вновь будут хранить молчание об очередном факте проводимой официальной Ригой дискриминационной политики в отношении наших соотечественников», - заявила Мария Захарова.
Официальный представитель МИД РФ пообещала, что будет сделано всё необходимое для поддержки Каткова.

«Россия не бросит выдворенных из Латвии людей. Им будет предоставлена вся необходимая помощь», - сказала дипломат.
Напомним, депортация из Латвии может грозить 1167 россиянам, 800 из них люди старше 60 лет. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

Претенденты на депортацию не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции. Они не подали документы, чтобы получить ВНЖ для проживания в стране, пишет РИА Новости.

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#россия
#латвия
#новости
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Байден: США не поддерживают обретение Тайванем независимости
13 января 2024, 18:54

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не поддерживает обретение Тайванем независимости. Об этом Байден сообщил журналистам перед вылетом в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид в пригороде Вашингтона.
Несмотря на полное непринятие итогов выборов в Тайване со стороны КНР и США, избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ сообщил, что готов к диалогу с Китаем и Штатами, если статус-кво ​Тайваня будет сохранен.

Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, которые будут направлены на достижение независимости Тайваня.

Напомним, в субботу, 13 января, на Тайване начались выборы президента и парламента. Сообщается, что Лай Циндэ лидировал на выборах с 40,07% голосов при подсчете бюллетеней с 17 759 участков.

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#выборы
#китай
#итоги
#джозеф байден
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Welt: ФРГ отправит в Красное море фрегат и поможет в перехвате ракет хуситов
13 января 2024, 18:02

Фото: iStock/Dikuch

1 февраля Германия намерена отправить в Красное море фрегат «Гессен», а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов. Об этом сообщает Welt.
По информации источника, 19 февраля планируется принятие решения о старте новой военно-морской операции Европейского союза, которая направлена на защиту торговых судов в Красном море от продолжающихся атак хуситов. При этом начало самой операции возможно в конце февраля.

Ранее сообщалось, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море для защиты кораблей от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

Напомним, США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства.

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#сша
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#атака
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Избранный глава администрации Тайваня пообещал защищать страну от угроз Китая
Лай Циндэ заявил, что привержен защите Тайваня от угроз материкового Китая
13 января 2024, 16:33

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая. Об этом Лай Циндэ сообщил на пресс-конференции.
Лай Циндэ отметил, что будет проводить свою политику по установленному демократическому и свободному конституционному порядку. По его словам, между государствами будет строиться «диалог для того, чтобы заменить конфронтацию, и уверенно продолжать обмены и сотрудничество с КНР».

Лай Циндэ заключил, что намерен защитить Тайвань от угроз и запугивания с китайской стороны.

Напомним, в субботу, 13 января, на Тайване начались выборы президента и парламента. Сообщается, что Лай Циндэ лидировал на выборах с 40,07% голосов при подсчете бюллетеней с 17 759 участков.

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#выборы
#сотрудничество
#операции
#китай
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Слуцкий назвал истинную причину операции Запада против хуситов
Слуцкий: Запад проводит операцию против хуситов, чтобы спасти свой карман
13 января 2024, 16:18

Фото: iStock/Jon Rehg

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что удары Запада по хуситам являются не помощью Саудовской Аравии, а попыткой англосаксов спасти свой карман. Об этом Слуцкий сообщил на Форуме содействия специальной военной операции «Плечом к плечу».
По словам Слуцкого, Штаты теряют финансовые средства из-за разрушения транзита через Суэцкий канал. Лидер ЛДПР подчеркнул, что РФ создаёт транспортный коридор Север-Юг, который «станет новой логической инфраструктурой для Евразии».

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, которая осуществила наибольшее количество иностранных интервенций.

Напомним, США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства.

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#сша
#великобритания
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#оон
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#атака
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Российский пенсионер, которого выслали из Латвии, поедет в Калининград
13 января 2024, 15:52

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

82-летнего военного пенсионера Бориса Каткова приняли в Псковской области после того, как его принудительно депортировали из Латвии.
Мужчина решил отправиться в Калининград. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в телеграм-канале.
Накануне российское посольство в Латвии возмутилось принудительной депортацией 82-летнего председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Каткова.

Дипломаты призвали международные правозащитные структуры оценить действия латвийских властей.

МВД Латвии признало пенсионера, у которого в Латвии жена, дети и внуки, угрозой нацбезопасности и выдворило из страны с бессрочным запретом на возвращение.

«Переночевав и отдохнув с дороги в Пскове, депортированный из Латвии Борис Григорьевич Катков отправится дальше, в Калининград. Он родом оттуда и хочет вернуться на родную землю», –сообщил Михаил Ведерников.
Напомним, депортация из Латвии может грозить 1167 россиянам, 800 из них люди старше 60 лет. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ). Претенденты на депортацию не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции. Они не подали документы, чтобы получить ВНЖ для проживания в стране, пишет РИА Новости.

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#латвия
#пенсионер
#россия
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Белый дом призывает подготовиться к возможному шатдауну
13 января 2024, 14:42

Фото: istockphoto/YayaErnst

Белый дом уведомил ведомства о том, что необходимо подготовиться к возможному шатдауну.
Об этом пишет Bloomberg. Сообщается, что административно-бюджетное управление Белого дома поручило ведомствам составить план действий в случае прекращения госфинансирования.

Под шатдауном подразумевается остановка работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. Если такой сценарий произойдёт, то служащим, задействованным в критически важной работе, нужно будет и в этом случае выполнять свои обязанности без оплаты. Остальные будут отправлены в вынужденный отпуск.

Шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января достаточно высоки.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон обещал не давать движение законопроектам о временном финансировании.

Если шатдаун случится, то в первую очередь приостановят работу Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс и Министерство по делам ветеранов.

Другая часть правительства остановит функционирование с 3 февраля.

Ранее Газета The Washington Post провела опрос среди экспертов и выяснила, что они беспокоятся из-за захвата участка федеральной границы техасскими властями во время миграционного кризиса.

Нацгвардия Техаса контролирует участок границы США и Мексики. Агентам федеральной пограничной службы запретили доступ к нему. Противостояние развернули в приграничном городе Игл-Пасс. Туда зачастую попадают мигранты, которые нелегально пересекли реку Рио-Гранде. Именно по ней проходит граница двух стран.

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#сша
#новости
#правительство
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Hürriyet: США поставляли боевикам запрещенной в Турции РПК оружие и разведданные
13 января 2024, 13:29

Фото: iStock/cenkertekin

Вашингтон за последнее время поставлял боевикам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) оружие, боеприпасы и разведывательные данные. Об этом сообщает Hürriyet.
Согласно информации источника, против Турции ведется «война на истощение». Отмечается, что такие действия исходят не только от Штатов, но и от различных центров.

Издание связывает увеличение числа атак на Анкару с внутренними, так и с внешними событиями. Сообщается, что государства, нежелающие того, чтобы Турция являлась «эффективным игроком в регионе, нацеливаются на нее через террористические организации».

Напомним, вооруженное противостояние с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.

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#сша
#мид
#война
#турция
#нато
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Новый глава МИД Франции высказался о поддержке Украины
Новый глава МИД Франции пообещал Киеву продолжительную поддержку
13 января 2024, 13:03

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне прибыл с первым после получения этой должности визитом на Украину. Об этом сообщает BFMTV.
Отмечается, что Сежурне пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Франции. По словам французского министра, поддержка будет оказываться в экономической, военной и гуманитарной сферах.

Сообщается, что перед запланированной встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским глава МИД Франции подчеркнул, что французские представители совершат «некоторое число визитов», чтобы понять, что на сегодняшний день необходимо гражданам Украины.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить».

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