Власти КНР прокомментировали итоги выборов на Тайване

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Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, которые будут направлены на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил. Так Биньхуа прокомментировал итоги выборов на острове.
По слова Биньхуа, итоги выборов продемонстрировали, что Демократическая партия Тайваня не представляет общественное мнение. Он также добавил, что страна намерена придерживаться «Консенсуса 1992 года», воплощающего принцип «одного Китая».
Ранее избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая.
Напомним, в субботу, 13 января, на Тайване начались выборы президента и парламента. Сообщается, что Лай Циндэ лидировал на выборах с 40,07% голосов при подсчете бюллетеней с 17 759 участков.
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Екатерина Коршунова