Передал Путину некую папку: аресты коррупционеров в МО РФ связали Евгением Пригожиным

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Бизнесмен и глава бывшей ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин мог передать президенту России Владимиру Путину некую папку с документами, которые могли повлиять на нынешние аресты коррупционеров в Минобороны РФ.
Аресты и задержания офицеров в Минобороны РФ
Согласно сообщению Царьграда, разработка всех арестованных и задержанных генералов МО РФ началась ещё до того, как новый министр обороны Андрей Белоусов сменил на посту Сергея Шойгу по приказу президента России. Уточняется, что Белоусов получил полную свободу действий для обновления и формирования абсолютно новой структуры в Минобороны РФ. Однако ценных и профессиональных офицеров и генералов увольнять не будут, утверждает источник Царьграда. А вот коррупционеры и мошенники будут не просто уволены, а отправятся на скамью подсудимых.
Белоусов продолжит выявлять коррупционные и другие противоправные схемы, которые вредят ходу российской спецоперации.
Увольнение Шойгу
Источник Царьграда утверждает, что Путин давно принял решение о смене Шойгу. При этом данный вопрос встал более остро в декабре 2022 года из-за крайне критических высказываний главы ЧВК «Вагнер» Пригожина в адрес бывшего министра обороны. Тогда конфликт стремительно обострился с подачи Пригожина, причём происходил он в публичном пространстве.
В итоге Пригожин смог привлечь всеобщее внимание к проблеме. Он вместе со своими бойцами требовал от Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова «дать снаряды». А после и вовсе отправился на Москву с так называемым «маршем справедливости». Ситуацию удалось разрешить, после чего 29 июня 2023 года последовала личная встреча Пригожина и Путина, которая длилась более трёх часов. Однако подробности встречи для СМИ не раскрыли.
Роль Евгения Пригожина в массовой чистке в Минобороны РФ
Есть мнение, что на встрече с Путиным Пригожин не просто изложил свою версию происходящего в зоне СВО, но и передал президенту некую папку с документами, где были расписаны многие детали, касающиеся реального положения на фронте.
«Причём не только с позиций «Вагнера», но и командиров других подразделений, с которыми у пригожинского «оркестра» был налажен тесный контакт», — рассказал собеседник Царьграда.
Таким образом, ещё при жизни Пригожин мог быть причастен к нынешним чисткам в Минобороны РФ.
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