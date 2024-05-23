Взятки и мошенничество в армии РФ: Арестованы Иванов, Кузнецов, Попов и Шамарин

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За последний месяц арестовано уже четыре генерала Минобороны РФ. Причинами задержания стали взятки и мошенничество с их стороны. Военкоры и политологи пишут о масштабной чистке в российской армии.
В деле разбирается редакция «Радио 1».
23 апреля текущего года за взятку задержали замминистра обороны Тимура Иванова, куратора по строительству, реконструкции и капремонту объектов Минобороны РФ. Его обвиняют в получении взятки размером один миллиард 185 млн рублей. Вместе с Ивановым были задержаны еще несколько человек, которые также причастны к преступной деятельности. По версии следствия, Иванов оказывал помощь неким компаниям — подрядчикам Минобороны, а взамен они безвозмездно проводили строительные работы на принадлежащих ему объектах.
После этого были арестованы все его счета, а также счета его родственников. Иванова арестовали до 23 июня. Сам уже бывший замминистра обороны не признаёт свою вину.
СМИ выяснили, что Иванов до своего ареста проживал в элитном особняке на Рублёвке, площадь которого составляет порядка 1 тысячи квадратных метров. Кроме того, в его собственности находились усадьба на Волге, жилплощадь в Мексике и 12 престижных автомобилей, среди которых Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, Bentley Continental и Aston Martin. 29 апреля с сайта Минобороны России исчезла страница с его биографией.
13 мая задержали начальника Главного управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова. В Следственном комитете России сообщили, что при обыске у него нашли более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши.
Следствие считает, что, будучи на должности начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за сделку в их пользу. Однако адвокат Сергей Щеголев публично заявил, что дело Кузнецова основывается лишь на показаниях одного свидетеля.
23 мая Кузнецов пожаловался в суде на заболевания, заработанные за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Об этом сообщает РИА Новости.
Кузнецов отметил, что ему необходимо ежедневно пить лекарства, обращаться к врачам и терпеть боль. Сторона защиты арестованного генерала просит перевести его из тюремного заключения под домашний арест.
21 мая задержали генерал-майора Ивана Попова. В 2023 году он командовал 58-й армией, которая успешно отразила летнее контрнаступление ВСУ в Запорожской области. Позже Попова отстранили от командования и отправили в Сирию.
Попов попал под стражу по делу о хищении более 1,7 тонн изделий металлоконструкций на сумму 130 млн рублей, которые должны были быть использованы для строительства оборонительных сооружений. При этом прямых доказательств пока нет. Полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил о нестыковке в обвинениях против Попова. По его словам, для вывоза такого объема металлоконструкций необходимо 150 грузовиков и достаточно много людей, эту аферу нельзя провернуть незаметно.
Главное военное следственное управление СК ходатайствовало о переводе Попова из СИЗО под домашний арест.
23 мая СМИ сообщили о задержании начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. Следствие считает, что он получил взятку от гендиректора и главбуха «Пермского телефонного завода «Телта» в размере 36 млн рублей взамен Шамарин обещал увеличить объем поставляемой в Минобороны продукции, а также общее покровительство.
У Шамарина в собственности официально числится квартира, площадь которой составляет 82,6 квадрата в Подольске. Её примерная стоимость равна 12 миллионам рублей. Во владении у его супруги находится автомобиль Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года. Его цена эквивалентна 13 миллионам рублей.
Также в четверг, 23 мая, задержали начальника департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ Владимира Вертелецкого. Следственный комитет России сообщил, что в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. Ущерб государству от его противоправной деятельности оценивается на сумму порядка 70 млн рублей. Его задержали прямо на рабочем месте.
Политолог Сергей Марков объяснил, что задержание Шамарина связан с чистками генералитета в России. По его словам, арест Шамарина активно поддержали российские военкоры и блогеры. При этом арестованного бывшего командующего 58-й армией ЮВО генерал-майора Ивана Попова они считают невиновными. А вот арест замглавы Минобороны РФ Иванова поддержали «аплодисментами». Марков уточнил, что военные корреспонденты и блогеры транслируют мнение офицерского корпуса армии России.
При этом в воздухе висит вопрос: кто придёт вместо арестованных? Новые назначения покажут, стоит ли ожидать реальных изменений в работе оборонного ведомства России.
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Арест замминистра обороны Тимура Иванова
23 апреля текущего года за взятку задержали замминистра обороны Тимура Иванова, куратора по строительству, реконструкции и капремонту объектов Минобороны РФ. Его обвиняют в получении взятки размером один миллиард 185 млн рублей. Вместе с Ивановым были задержаны еще несколько человек, которые также причастны к преступной деятельности. По версии следствия, Иванов оказывал помощь неким компаниям — подрядчикам Минобороны, а взамен они безвозмездно проводили строительные работы на принадлежащих ему объектах.
После этого были арестованы все его счета, а также счета его родственников. Иванова арестовали до 23 июня. Сам уже бывший замминистра обороны не признаёт свою вину.
СМИ выяснили, что Иванов до своего ареста проживал в элитном особняке на Рублёвке, площадь которого составляет порядка 1 тысячи квадратных метров. Кроме того, в его собственности находились усадьба на Волге, жилплощадь в Мексике и 12 престижных автомобилей, среди которых Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, Bentley Continental и Aston Martin. 29 апреля с сайта Минобороны России исчезла страница с его биографией.
Арест начальника Главного управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова
13 мая задержали начальника Главного управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова. В Следственном комитете России сообщили, что при обыске у него нашли более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши.
Следствие считает, что, будучи на должности начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за сделку в их пользу. Однако адвокат Сергей Щеголев публично заявил, что дело Кузнецова основывается лишь на показаниях одного свидетеля.
23 мая Кузнецов пожаловался в суде на заболевания, заработанные за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Об этом сообщает РИА Новости.
Кузнецов отметил, что ему необходимо ежедневно пить лекарства, обращаться к врачам и терпеть боль. Сторона защиты арестованного генерала просит перевести его из тюремного заключения под домашний арест.
Арест генерал-майора Ивана Попова
Попов попал под стражу по делу о хищении более 1,7 тонн изделий металлоконструкций на сумму 130 млн рублей, которые должны были быть использованы для строительства оборонительных сооружений. При этом прямых доказательств пока нет. Полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил о нестыковке в обвинениях против Попова. По его словам, для вывоза такого объема металлоконструкций необходимо 150 грузовиков и достаточно много людей, эту аферу нельзя провернуть незаметно.
Главное военное следственное управление СК ходатайствовало о переводе Попова из СИЗО под домашний арест.
Арест замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина
23 мая СМИ сообщили о задержании начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. Следствие считает, что он получил взятку от гендиректора и главбуха «Пермского телефонного завода «Телта» в размере 36 млн рублей взамен Шамарин обещал увеличить объем поставляемой в Минобороны продукции, а также общее покровительство.
У Шамарина в собственности официально числится квартира, площадь которой составляет 82,6 квадрата в Подольске. Её примерная стоимость равна 12 миллионам рублей. Во владении у его супруги находится автомобиль Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года. Его цена эквивалентна 13 миллионам рублей.
Арест руководителя департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ Владимира Вертелецкого
Также в четверг, 23 мая, задержали начальника департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ Владимира Вертелецкого. Следственный комитет России сообщил, что в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. Ущерб государству от его противоправной деятельности оценивается на сумму порядка 70 млн рублей. Его задержали прямо на рабочем месте.
Причины чисток генералитета в России
Политолог Сергей Марков объяснил, что задержание Шамарина связан с чистками генералитета в России. По его словам, арест Шамарина активно поддержали российские военкоры и блогеры. При этом арестованного бывшего командующего 58-й армией ЮВО генерал-майора Ивана Попова они считают невиновными. А вот арест замглавы Минобороны РФ Иванова поддержали «аплодисментами». Марков уточнил, что военные корреспонденты и блогеры транслируют мнение офицерского корпуса армии России.
При этом в воздухе висит вопрос: кто придёт вместо арестованных? Новые назначения покажут, стоит ли ожидать реальных изменений в работе оборонного ведомства России.
Читайте также:
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Элина Позднякова