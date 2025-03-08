«Перспективы очень позитивные»: экономист сделал неожиданное заявление по санкциям против РФ

Фото: iStock/designer491
Американский бизнес показывает существенную заинтересованность в том, чтобы с России были сняты санкции, и его перспективы его возращения в РФ очень позитивные. Об этом заявил доцент ГУУ Максим Чирков. По его словам, Россия, как четвертая экономика мира, крайне важна для иностранных предпринимателей.
«Перспективы возврата в Россию для американских компаний очень позитивные. Это поможет им обогнать европейских конкурентов в тех сегментах, где они традиционно соперничали. В условиях нормальной конкуренции даже доли процентов имеют значение, а потеря нескольких процентов мирового рынка — это серьезный удар», — поделился экономист с «Известиями».В свою очередь политолог Владимир Шаповалов назвал пустыми угрозы президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против России для ускорения старта мирных переговоров. В беседе с RT аналитик указал, что такая риторика вполне в духе американского лидера, который придерживается концепции «кнута и пряника», где первое — ужесточение санкций, а второе — их снятие.
«Поэтому тут мы не видим ничего нового. Другое дело, что эти угрозы со стороны Трампа абсолютно бессмысленны, поскольку санкции против России введены беспрецедентные и никаких результатов у этих санкций нет», — подчеркнул эксперт.Читайте также:
Трамп заявил, что США могут усилить санкции против России
Торговая палата США предложила снять часть санкций с России
Бессент: Вашингтон готов без колебаний ужесточить санкции против РФ
Данил Пономарев