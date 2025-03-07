Торговая палата США предложила снять часть санкций с России

Фото: iStock/syahrir maulana
Иностранный бизнес в РФ хочет смягчения авиационных и инвестиционных санкций, а также ослабления ограничений на предметы роскоши. Об этом сообщил президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, передает РБК.
Снятие авиационных санкций на обслуживание воздушных судов и поставки запчастей — не столько пожелание бизнеса, сколько, как заявляет Эйджи, гуманитарная необходимость. По его словам, от этих ограничений страдают простые люди.
Еще один блок инициатив предлагает снять запрет на инвестиции и санкции с отечественных банков. Эксперт отметил, что взаимодействие с российскими финансовыми организациями нужно для решения проблемы трансграничных платежей.
Эйджи добавил, что санкции на поставку предметов роскоши и косметики являются странными, поскольку соответствующие запреты привели к потере доли рынка в данном сегменте для многих организаций.
Читайте также:
Бессент: Вашингтон готов без колебаний ужесточить санкции против РФ
Трампа призывают снять санкции с RT и Sputnik
США готовятся смягчить санкции в отношении России
Еще один блок инициатив предлагает снять запрет на инвестиции и санкции с отечественных банков. Эксперт отметил, что взаимодействие с российскими финансовыми организациями нужно для решения проблемы трансграничных платежей.
Эйджи добавил, что санкции на поставку предметов роскоши и косметики являются странными, поскольку соответствующие запреты привели к потере доли рынка в данном сегменте для многих организаций.
Читайте также:
Бессент: Вашингтон готов без колебаний ужесточить санкции против РФ
Трампа призывают снять санкции с RT и Sputnik
США готовятся смягчить санкции в отношении России
Екатерина Коршунова