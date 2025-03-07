Трамп заявил, что США могут усилить санкции против России

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Вашингтон может усилить санкции против Москвы на фоне того, как российская армия «разносит» ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
В числе возможных сфер глава Соединенных Штатов назвал санкции против товаров, банковского сектора, а также тарифы и пошлины. Соответствующие ограничения, по его словам, будут действовать до тех пор, пока стороны не прекратят огонь.
Трамп призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Трамп призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова