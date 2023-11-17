Песков дал совет стремящимся оклеветать российскую армию

В настоящее время требуется введение жёстких мер в отношении тех, кто распространяет клевету о российских Вооружённых силах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».