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Песков: Кремль не может вмешиваться в ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни

24 апреля 2024, 14:35
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может вмешиваться в ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни Алиханом Цакаевым. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам Пескова, это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения. О задержании Цакаева стало известно спустя несколько дней после инцидента.

Напомним, 14 апреля на дагестанском контрольно-пропускном пункте «Герзель» задержали начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихана Цакаева. Глава МЧС Чечни нарушил правила дорожного движения, вылетев на встречную полосу. Он отказался остановиться по требованию правоохранителей.



После резонансных новостей о задержании Цакаева, за него вступился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В своём Telegram-канале он написал, что никаких грубых нарушений министр не совершал.

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«Их ненавидел народ»: Лукашенко сделал громкое заявление об украинских президентах
Лукашенко: все украинские президенты делили, грабили и воровали
24 апреля 2024, 14:37

Фото: сайт Кремля

Все президенты Украины делили, грабили и воровали. Такое заявление сделал глава Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, народ ненавидел всех украинских лидеров.

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Ранее Лукашенко предупредил Украину о том, что в случае продолжения обстрелов территории России беспилотниками, ей прилетит в десятикратном размере.

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#украина
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#политика
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Макгрегор: провалившиеся попытки США разрушить Россию подорвали авторитет НАТО
24 апреля 2024, 14:04

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор написал в статье для американского журнала American Conservative, что попытки Вашингтона уничтожить Россию обернулись падением престижа США и НАТО.
По мнению бывшего советника Пентагона, стратегия США в отношении РФ заключалась в экономическом, дипломатическом и военном давлении на Москву с целью нанесения непоправимого ущерба и дестабилизации власти. Он отметил, что данный подход не оказал нужного результата, и теперь ослаблена не Россия, а Североатлантический альянс.

Макгрегор отметил, что в настоящее время Вашингтон должен задуматься, насколько целесообразна новая дорогостоящая холодная война, поскольку ресурсы Штатов ограничены.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов.

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В Кремле ответили на вопрос о проблемах с Turkish Airlines
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#война
#мария захарова
#ес
#нато
#рф
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В Кремле ответили на вопрос о проблемах с Turkish Airlines
Песков: Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines
24 апреля 2024, 13:47

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, проблему с отказами россиянам в перелетах на рейсах авиакомпании Turkish Airlines в Латинскую Америку удастся решить благодаря дружественным отношениям между Россией и Турцией. Песков добавил, что в решении данного вопроса задействованы российское дипломатическое ведомство и правительство.

Пресс-секретарь отметил, что у Москвы и Анкары «очень конструктивные и дружественные отношения».

Ранее сообщалось, что туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines из-за российского гражданства. Такой же отказ ждал еще нескольких пассажиров с российскими паспортами под предлогом «маленькой истории путешествий». В самой авиакомпании рассказали, что не хотят оплачивать туристам из РФ обратные билеты в случае депортации из страны.

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#рф
#турция
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Песков: Путин проведет большое совещание о ликвидации последствий паводков
24 апреля 2024, 13:26

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в среду, 24 апреля, проведет большое совещание по вопросу ликвидации последствий паводков. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что в этот день у Путина запланировано множество непубличных встреч. Представитель Кремля рассказал, что на совещании по вопросу ликвидации последствий паводков речь пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

По словам Пескова, в совещании будут участвовать профильные руководители правительства страны, главы регионов и руководство администрации.

Напомним, из-за весеннего половодья в РФ подтопило более 15,6 тысячи домов. Паводок также затронул порядка 27 тыс. приусадебных участков.

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#паводок
#песков
#рф
#владимир путин
#совещание
#встреча
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Секретная служба США начала планировать охрану Трампа в случае его ареста
24 апреля 2024, 11:43

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Секретная служба США, осуществляющая защиту бывших и действующих высокопоставленных лиц, начала планировать организацию охраны для экс-президента США Дональда Трампа на случай, если его посадят в тюрьму. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Отмечается, что в настоящее время планируются действия на случай непредвиденных обстоятельств. При этом точно неизвестно, будет ли Трамп помещён в камеру предварительного заключения в здании суда.

Сама секретная служба отказалась комментировать планы, касаемо данного дела.

В понедельник, 22 апреля, в нью-йоркском суде прошло слушание по делу о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. По данным обвинения, юрист экс-президента Майкл Коэн накануне победы Трампа на президентских выборах 2016 года заплатил порноактрисе Сторми Дниэлс 130 тысяч долларов. Эта сумма была отдана за молчание о связи с Трампом, которая, по словам порнозвезды, случилась в 2006 году. Сам политик отрицает заявления женщины.

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#сша
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Стало известно, кого власти Молдавии заподозрили в госизмене
Власти Молдавии заподозрили членов «Победы» в госизмене
24 апреля 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Молдавский миллионер Илан Шор объединил все свои проекты в один и назвал его «Победа». Он и его единомышленники собираются бороться с режимом Майи Санду, чтобы наладить отношения Молдавии и России. Об этом сообщает РИА Новости.

Блок возглавил Шор, а все его участники выступают против евроинтеграции. Власти страны признали партию Шора неконституционной. Они внесли запрет на ее деятельность. «Победа» планирует в скором времени определиться с кандидатом на пост президента.

Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну назвал блок «Победа» организованным преступным блоком. Говорят даже об измене родине, так как мероприятие прошло в Москве, а не в Молдавии.

На выборах кандидата от «Победы» отстранят, заявила доктор политических наук РАНХиГС Наталья Харитонова. Отмечается, что блок останется выгодным для РФ.

Ранее сообщалось, что вице-председатель правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность», министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции на фоне создания в России оппозиционного молдавского блока «Победа – Виктория». В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В результате этого съезда было объявлено о создании блока «Победа – Виктория», который объединил молдавские партии «Шор», «Шанс», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#победа
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Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»
Путин: никто из участников теракта в «Крокусе» не должен уйти от возмездия
24 апреля 2024, 10:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что никто из участников теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» не должен уйти от справедливого возмездия. Об этом Путин сообщил в обращении к участникам Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает Telegram-канал Кремля.
Глава российского государства отметил, что сотрудники спецслужб и правоохранительных органов продолжают выяснять все детали этого преступления, а также выявлять его участников. Путин также назвал международный терроризм одной из самых серьезных угроз современности.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#владимир путин
#президент
#теракт
#крокус сити холл
#терроризм
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Материалы уголовного дела против главы Гагаузии направили в суд
Прокуратура Молдавии: материалы уголовного дела против Гуцул направили в суд
24 апреля 2024, 10:31

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Уголовное дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул передано в суд. Об этом сообщила прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии.
Отмечается, что Гуцул и секретарю центрального офиса «Шор» было предъявлено обвинение в «принятии политической партией или конкурентом на выборах финансирования от организованной преступной группы или преступной организации» и в соучастии. По этой статье обвиняемым может грозить до 7 лет лишения свободы.

Глава Гагаузии сообщила, что заведенное на нее уголовное дело — это факт политического преследования.

Ранее стало известно, что представители некоторых молдавских оппозиционных партий объявили о создании политического блока «Победа» в преддверии выборов и референдума по вступлению в ЕС осенью текущего года в Молдавии.

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#обвинение
#ес
#гагаузия
#молдова
#коррупция
#прокуратура
#суд
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Участника СВО впервые назначили мэром российского города
В ХМАО участника СВО впервые в России назначили мэром
24 апреля 2024, 10:16

Фото: iStock/zim286

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) впервые в России мэром назначили участника спецоперации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Neft — Политика».

Отмечается, что военнослужащего Руслана Александрова единогласно избрали депутаты думы Березовского района.

Он пошёл на СВО добровольцем, но затем получил ранение, после которого перешёл на работу в Центр патриотов России. Там он помогал будущим бойцам подготовиться к предстоящей отправке в зону боевых действий.

Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что скорость совершенствования российской армии превзошла все ожидания. Он подчеркнул, что западные санкции не имели того эффекта, которого ожидали ​принявшие их политики. Армия России смогла нарастить темпы производства оружия, значительно увеличив объёмы готовой продукции, ​в сравнении с прошлым годом.

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#сво
#военные
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#хмао
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