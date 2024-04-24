Песков: Кремль не может вмешиваться в ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может вмешиваться в ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни Алиханом Цакаевым. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам Пескова, это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения. О задержании Цакаева стало известно спустя несколько дней после инцидента.
Напомним, 14 апреля на дагестанском контрольно-пропускном пункте «Герзель» задержали начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихана Цакаева. Глава МЧС Чечни нарушил правила дорожного движения, вылетев на встречную полосу. Он отказался остановиться по требованию правоохранителей.
После резонансных новостей о задержании Цакаева, за него вступился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В своём Telegram-канале он написал, что никаких грубых нарушений министр не совершал.
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Напомним, 14 апреля на дагестанском контрольно-пропускном пункте «Герзель» задержали начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихана Цакаева. Глава МЧС Чечни нарушил правила дорожного движения, вылетев на встречную полосу. Он отказался остановиться по требованию правоохранителей.
После резонансных новостей о задержании Цакаева, за него вступился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В своём Telegram-канале он написал, что никаких грубых нарушений министр не совершал.
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Екатерина Коршунова