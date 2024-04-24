Как прошло задержание Цакаева: Угрозы изнасилования, драка силовиков и розыск Интерпола

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
14 апреля на дагестанском контрольно-пропускном пункте «Герзель» задержали начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихана Цакаева.
О новых подробностях, связанных с резонансным задержанием чеченского чиновника, расскажет редакция «Радио 1».
Видеоролик с задержанием Цакаева, который сразу стал вирусным и разлетелся по сети, попал в интернет через три дня после задержания, 17 апреля. Сообщалось, что Цакаев нарушил правила дорожного движения, вылетев на встречную полосу. Он отказался остановиться по требованию правоохранителей, которые дежурили на КПП «Герзельский мост» в Дагестане.
Сотрудникам КПП всё же удалось остановить автомобиль Цакаева принудительно, однако, даже после задержания чеченский министр продолжил вести себя агрессивно, и даже попытался сбить полицейских, резко нажав на газ.
По предварительной информации, в момент задержания Цакаев был пьян, а автомобиль, которым он управлял, находится в розыске Интерпола Канады.
Цакаева силой вытащили из автомобиля и доставили в помещение федерального контрольно-пропускного пункта (ФКПП). Там задержанный продолжил вести себя агрессивно, оскорблял сотрудников полиции, дрался с ними и угрожал изнасилованием. Сообщалось, что 26-летнему старшему сержанту он попал ногой в живот, а 33-летнего старшего лейтенанта, командированного из Новосибирска, Цакаев ударил ногой по колену.
Спустя некоторое время на ФКПП прибыли сотрудники ДПС по Чечне. Они вели себя вежливо и просили передать им задержанного. Однако, позже в здание ворвались вооружённые люди. Предположительно, это были сотрудники чеченской Росгвардии. Очевидцы рассказывают, что чеченские спецназовцы угрожали применить насилие. Они увели Цакаева, который в этот же момент пообещал поставить задержавших его полицейских на колени. Тогда «ахматовцы» несколько раз ударили одного из сотрудников полиции, посадили главу чеченского управления МЧС в машину и уехали вместе с ним.
После резонансных новостей о задержании Цакаева, за него вступился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В своём Telegram-канале он написал, что никаких грубых нарушений министр не совершал. Он назвал задержание Цакаева «постыдной провокацией», а также заявил, что «когда нападавшие выяснили, что дело имеют с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград, то трусливо разбежались».
Кадыров также обратился к руководству Дагестана и призвал наказать виновных в задержании Цакаева силовиков.
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Задержание Цакаева
Видеоролик с задержанием Цакаева, который сразу стал вирусным и разлетелся по сети, попал в интернет через три дня после задержания, 17 апреля. Сообщалось, что Цакаев нарушил правила дорожного движения, вылетев на встречную полосу. Он отказался остановиться по требованию правоохранителей, которые дежурили на КПП «Герзельский мост» в Дагестане.
Сотрудникам КПП всё же удалось остановить автомобиль Цакаева принудительно, однако, даже после задержания чеченский министр продолжил вести себя агрессивно, и даже попытался сбить полицейских, резко нажав на газ.
По предварительной информации, в момент задержания Цакаев был пьян, а автомобиль, которым он управлял, находится в розыске Интерпола Канады.
Росгвардия Чечни
Цакаева силой вытащили из автомобиля и доставили в помещение федерального контрольно-пропускного пункта (ФКПП). Там задержанный продолжил вести себя агрессивно, оскорблял сотрудников полиции, дрался с ними и угрожал изнасилованием. Сообщалось, что 26-летнему старшему сержанту он попал ногой в живот, а 33-летнего старшего лейтенанта, командированного из Новосибирска, Цакаев ударил ногой по колену.
Спустя некоторое время на ФКПП прибыли сотрудники ДПС по Чечне. Они вели себя вежливо и просили передать им задержанного. Однако, позже в здание ворвались вооружённые люди. Предположительно, это были сотрудники чеченской Росгвардии. Очевидцы рассказывают, что чеченские спецназовцы угрожали применить насилие. Они увели Цакаева, который в этот же момент пообещал поставить задержавших его полицейских на колени. Тогда «ахматовцы» несколько раз ударили одного из сотрудников полиции, посадили главу чеченского управления МЧС в машину и уехали вместе с ним.
За Цакаева заступился Рамзан Кадыров
После резонансных новостей о задержании Цакаева, за него вступился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В своём Telegram-канале он написал, что никаких грубых нарушений министр не совершал. Он назвал задержание Цакаева «постыдной провокацией», а также заявил, что «когда нападавшие выяснили, что дело имеют с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград, то трусливо разбежались».
Кадыров также обратился к руководству Дагестана и призвал наказать виновных в задержании Цакаева силовиков.
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Евгения Парфентьева