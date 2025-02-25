Песков: Лидеры РФ и США проявили политическую волю к возобновлению отношений

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Лидеры России и Соединённых Штатов проявили политическую волю к возобновлению диалога и восстановлению отношений между государствами, которые при предыдущей администрации Белого дома были практически сведены к нулю.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В качестве первоочередных мер по возврату к конструктивному диалогу он назвал нормализацию деятельности дипломатических ведомств России и США на взаимной основе. Именно эти меры и буду обсуждаться на экспертном уровне на предстоящих переговорах, пояснил представитель Кремля.
По словам Пескова, именно тем, что насущные вопросы касаются восстановлению нормального функционирования посольств и устранению препон в работе дипломатов, которые появились при администрации Байдена, обусловлено то, что следующие контакты России и США пройдут по линии министерства иностранных дел.
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По словам Пескова, именно тем, что насущные вопросы касаются восстановлению нормального функционирования посольств и устранению препон в работе дипломатов, которые появились при администрации Байдена, обусловлено то, что следующие контакты России и США пройдут по линии министерства иностранных дел.
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Александр Бойцов