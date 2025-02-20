Песков: Путин планирует провести международный телефонный разговор

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Российский президент Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня, и мы вас проинформируем. О своем намерении в ближайшее время провести ряд телефонных разговоров президент вчера сказал, общаясь с представителями СМИ в Санкт-Петербурге», — прокомментировал он.Перед этим стало известно, какой вопрос Песков отказался комментировать.
Кроме того, сообщалось, что Владимир Путин обнял журналистку Ксению Собчак на концерте памяти ее отца в Петербурге.
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Никита Кротов