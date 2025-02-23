Песков оценил заявления Трампа о Зеленском

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп делает резкие заявления в адрес Владимира Зеленского из-за его некорректных высказываний. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков отметил, что Зеленский неоднократно некорректно высказывался о лидерах государств. По словам пресс-секретаря, ни один глава государства не может потерпеть к себе подобного отношения.
Песков также назвал Дональда Трампа уникальным президентом Соединенных Штатов.
Напомним, ранее Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов. По его словам, у главы киевского режима крайне низкий рейтинг — всего 4%, что не позволяет ему представлять страну за столом переговоров. Стоит отметить, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года.
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Песков также назвал Дональда Трампа уникальным президентом Соединенных Штатов.
Напомним, ранее Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов. По его словам, у главы киевского режима крайне низкий рейтинг — всего 4%, что не позволяет ему представлять страну за столом переговоров. Стоит отметить, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года.
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Екатерина Коршунова