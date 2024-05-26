Песков назвал Путина трудоголиком

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин завершает рабочий день далеко за полночь, а начинает его рано утром. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков подчеркнул, что Путин — «в хорошем смысле слова настоящий трудоголик». По его словам, график главы государства является «очень напряженным».
Пресс-секретарь пояснил, что в нынешней ситуации стране нужны интенсивные усилия со стороны президента. Наш лидер понимает, что и как нужно делать, добавил Песков.
Он также отметил, что Владимир Путин обладает высокой работоспособностью и посвящает много времени делам государства.
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«Президент заканчивает свой рабочий день каждый день глубоко за полночь. Рано утром он уже вновь на связи», — сказал он.
Пресс-секретарь пояснил, что в нынешней ситуации стране нужны интенсивные усилия со стороны президента. Наш лидер понимает, что и как нужно делать, добавил Песков.
Он также отметил, что Владимир Путин обладает высокой работоспособностью и посвящает много времени делам государства.
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Артем Кузьмин