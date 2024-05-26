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Песков назвал Путина трудоголиком

26 мая 2024, 12:19
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин завершает рабочий день далеко за полночь, а начинает его рано утром. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков подчеркнул, что Путин — «в хорошем смысле слова настоящий трудоголик». По его словам, график главы государства является «очень напряженным».

«Президент заканчивает свой рабочий день каждый день глубоко за полночь. Рано утром он уже вновь на связи», — сказал он.


Пресс-секретарь пояснил, что в нынешней ситуации стране нужны интенсивные усилия со стороны президента. Наш лидер понимает, что и как нужно делать, добавил Песков.

Он также отметил, что Владимир Путин обладает высокой работоспособностью и посвящает много времени делам государства.

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Медведев ответил на заявления Сикорского об ударе Штатов по российским целям
Медведев: Польша должна понимать, чем грозит удар Штатов по российским целям
26 мая 2024, 12:38

Фото: Сайт Совбеза РФ

Польская сторона должна понимать, что удар со стороны США по российским целям означает мировую войну. Об этом в социальной сети заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Так, он отреагировал на слова главы польского МИДа Радослава Сикорского, заявившего изданию Guardian, что США пригрозили Москве «уничтожением» контингента РФ в зоне спецоперации, если Россия применит ядерное оружие на Украине.

«Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать», – написал Медведев.
Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ добавил, что польский президент Анджей Дуда недавно говорил о желании разместить ядерное оружие в Польше. Это означает, что Варшава «наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла».

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Прокурор МУС объяснил претензии к Израилю
Прокурор МУС Карим Хан объяснил претензии к Израилю словами о бомбежках Ирландии
26 мая 2024, 12:34

Фото: istock / oliver de la haye

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Ахмад Хан объяснил претензии к Израилю, сравнив ситуацию с бомбежками в Северной Ирландии. Его комментарий прозвучал в интервью британской газете The Times.
Хан отметил, что Израиль является демократической страной с функционирующей правовой системой, и его нельзя сравнивать с группировкой ХАМАС. Прокурор МУС подчеркнул, что государство имеет право на самооборону и освобождение заложников, однако никто не имеет права совершать военные преступления и преступления против человечности.

В качестве примера Карим Хан привел конфликт в Северной Ирландии, продолжавшийся с 1960-х до 1998 года. Он указал, что ирландские боевики пытались убить британского премьер-министра Маргарет Тэтчер, в результате взрыва бомбы погибли британский депутат Эйри Нив и лорд Маунтбеттен, а в городе Эннискиллен произошел теракт. Члены Ирландской республиканской армии применяли насилие и практиковали избиения.

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#военные
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#право
#государство
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Премьер Грузии Кобахидзе обвинил президента страны Зурабишвили в измене родине
Премьер Грузии Кобахидзе: Грузия идет по пути Моисея
26 мая 2024, 12:04

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине. Слова о предательстве политик произнес в рамках Дня независимости Грузии.
«Именно единство и разумные шаги народа и избранной им власти дали нам возможность сохранить мир в стране на протяжении последних двух лет, несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии», – сказал Кобахидзе.
Он добавил, что Грузия идет «по пути Моисея» после восстановления независимости в 1991 году, который приведет страну к Земле обетованной.

Также, по словам Кобахидзе, «Земля обетованная» для грузинского народа заключена в том, чтобы в 2030 году к 40-летию грузинской независимости, жить в сильной и единой стране с абхазским и осетинским народами.

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#мир
#грузия
#люди
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Россия и Узбекистан обсуждают строительство АЭС в республике
Россия и Узбекистан работают над контрактом по строительству АЭС
26 мая 2024, 11:43

Фото: istockphoto/Ludmila Lozovaya

Россия и Узбекистан работают над контрактом по строительству в республике атомной электростанции (АЭС) российского дизайна. Об этом сказано в документах к визиту президента России Владимира Путина в Ташкент.
«Важный совместный проект – сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров Генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами», – говорится в документе.
Ранее российский лидер посетил Минск с официальным визитом. Путина встретил лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Коллегами обсуждались варианты реагирования на угрозы и риски, которые возникают по периметру границ Союзного государства.

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#россия
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#строительство
#аэс
#владимир путин
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«Кринж года»: Захарова ответила Байдену на его слова о незаменимости нации США
Дипломат РФ Захарова ответила Байдену на его слова о незаменимости нации США
26 мая 2024, 11:25

Фото: сайт МИД РФ

Российский дипломат Мария Захарова ответила на слова американского президента Джо Байдена о незаменимости американской нации. Ответ она опубликовала в Telegram.
«Кринж года. Про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано», – написала официальный представитель МИД РФ.
Захарова также добавила, в 1912 году кандидат в президенты США демократ Вудро Вильсон, заявлял о том, что «незаменимых людей нет» и выиграл предвыборную гонку.

Перед этим Захарова сообщала что заявления Штатов про ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также главы израильского Минобороны Йоава Галанта похожи на реакцию паука, который запутался в своей же паутине.

Кроме того, российский дипломат назвала швейцарский саммит по Украине «надуваловом».

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#россия
#сша
#джозеф байден
#мария захарова
#мид
#мид рф
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«Не по нашей инициативе»: В МИД сообщили о прекращении контактов «арктической пятёрки»
МИД: Контакты «арктической пятёрки» прерваны
26 мая 2024, 08:08

Фото: iStock/Roi Shomer

«Арктическая пятёрка» прекратила свои контакты, но не по инициативе России, об этом сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин в беседе с РИА Новости.
В «арктическую пятёрку» входили Россия, Дания, Канада, Норвегия, США. Страны контактировали по вопросам континентального шельфа, обсуждали проблемы и свои дальнейшие шаги на континенте.

По словам Мусихина, «фактически США и другие западные представители пятёрки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы».

В настоящий момент контакты между представителями «пятёрки» прекратились. Мусихин подчеркнул, что это не было инициативой Росии.

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#россия
#арктика
#канада
#норвегия
#сша
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Отражает злобу Вашингтона: В США ответили на оскорбления Байденом Путина
Антонов: Нападками на Путина Байден оскорбляет весь российский народ
26 мая 2024, 07:51

Фото: РИА Новости/Стрингер

Очередное оскорбление российского лидера Владимира Путина со стороны главы США Джозефа Байдена направлено против всего народа РФ, с таким заявлением выступил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
«Делая выпады в адрес Владимира Путина, Джо Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашего государства», — приводит слова Антонова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что подобное поведение недопустимо для любого крупного политика, а тем более для президента.

По словам Антонова, агрессия Байдена говорит о попытках самоутвердиться, а также о злобе, которую таким образом пытается выразить Вашингтон.

Напомним, Байден не впервые оскорбил своего российского коллегу. Ранее он уже называл Путина «диктатором», «мясником» и «военным преступником».

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#дипломат
#джо владимир путин
#джозеф байден
#россия
#сша
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«Коррумпированный, некомпетентный тиран»: Трамп высказался о Байдене
26 мая 2024, 04:25

Фото: Сайт Кремля

Нынешний президент США Джо Байден – коррумпированный и некомпетентный тиран, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне, передает ТАСС.
«Я здесь, чтобы поговорить с вами о подъеме в стране левого фашизма и о необходимости победить коррумпированного и некомпетентного тирана в Белом доме – жуликоватого Джо Байдена, худшего президента в истории Соединенных Штатов», – заявил Трамп.

Заявление прозвучало в тот день, когда сам Байден назвал президента России Владимира Путина жестким тираном.

Ранее кандидат в президенты Дональд Трамп назвал главную угрозу для США. По его словам, она исходит не из-за рубежа, а изнутри, ее источниками являются «коммунисты и фашисты».

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#джозеф байден
#дональд трамп
#владимир путин
#президент
#белый дом
#сша
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В Киеве рассказали о холодном душе для Зеленского от Байдена
Бондаренко: отказ Байдена посещать саммит в Швейцарии должен отрезвить Киев
26 мая 2024, 04:19

Фото: сайт Белого дома

Отказ президента США Джо Байдена от участия в мирной конференции в Швейцарии свидетельствует о снижении интереса Вашингтона к Украине. К такому выводу в интервью YouTube-каналу «Вышка» пришел президент фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
Он отметил, что позиция Белого дома стала холодным душем для Владимира Зеленского, который убежден, что весь мир вращается вокруг Украины. Теперь стало ясно, что в США внутренняя повестка доминирует над такими внешнеполитическими вопросы, как Украина, и Вашингтон может легко бросить Украину на произвол судьбы.

Утром 24 мая стало известно, что Байден не сможет присутствовать на мирной конференции по Украине. Вместо этого он планирует принять участие в сборе средств в Калифорнии с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.

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#сша
#украина
#джозеф байден
#швейцария
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#президент
#владимир зеленский
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