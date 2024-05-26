Путин совершит двухдневный визит в Узбекистан

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин планирует совершить двухдневный визит в Узбекистан 26 мая, передает ТАСС.
В ходе поездки российский лидер проведет переговоры с лидером страны Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух стран не только обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, но и обменяются мнениями по местным региональным вопросам.
Предполагается, что это будет третья поездка главы государства в зарубеж после начала его нового президентского срока.
Ранее Кремль анонсировал подписание Путиным пакета документов в Узбекистане. Отмечалось, что для подписания подготовлен солидный пакет документов.
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Предполагается, что это будет третья поездка главы государства в зарубеж после начала его нового президентского срока.
Ранее Кремль анонсировал подписание Путиным пакета документов в Узбекистане. Отмечалось, что для подписания подготовлен солидный пакет документов.
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Александр Климов