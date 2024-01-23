Песков назвал территориальные претензии Киева к России несостоятельными

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о территориальных притязаниях к России являются попыткой замаскировать проблемы в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Это не глупость. Это наверно попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен был бы уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить. Но он не хочет», - считает Песков.
Он также добавил, что украинский лидер очень старается вернуться к той ситуации, когда ему выдавали огромные суммы денег. Однако, по словам Пескова, такого больше не случится. Зеленский просит снаряды, однако их нет, так как они уже начали заканчиваться даже у союзников Украины. Ситуация Киева будет только ухудшаться, а Россия продолжит спецоперацию до полного выполнения ее задач, заключил пресс-секретарь президента РФ.
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Элина Позднякова