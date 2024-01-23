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Украинские граждане начали массово понимать, что правительство страны делает что-то не так, продолжая проливать кровь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Все больше и больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, что-то киевский режим делает не так, продолжая это совершенно бессмысленное кровопролитие», - сказал Песков.
Ранее украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил о некомпетентности президента Украины Владимира Зеленского и его команды. По его словам, именно страны Запада заставили Киев начать летнее контрнаступление, которое не имело шансов на успех и впоследствии с треском провалилось. Тарута с сожалением отметил, что ответственность за смерти украинских военных лежит на плечах Запада. Украина заплатила жизнями, а союзникам остается только беспокоиться об опросах.
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Элина Позднякова