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Президент Украины Владимир Зеленский находится в непростом положении, поскольку перестал получать средства из-за границы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский пожаловался, что украинской армии не хватает современных систем противовоздушной обороны. Он отметил, что в этой аппаратуре ВСУ в настоящее время нуждаются больше всего.
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