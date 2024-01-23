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Песков заявил, что Зеленский находится в непростом положении

Песков: Зеленский перестал получать деньги, он находится в непростом положении
23 января 2024, 18:52
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Украины Владимир Зеленский находится в непростом положении, поскольку перестал получать средства из-за границы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, положение Зеленского усложняется ещё и тем, что у западных союзников заканчиваются снаряды для предоставления Киеву. Также внутри страны царит заметно неспокойная атмосфера.

Ранее Зеленский пожаловался, что украинской армии не хватает современных систем противовоздушной обороны. Он отметил, что в этой аппаратуре ВСУ в настоящее время нуждаются больше всего.

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#дмитрий песков
#владимир зеленский
#украина
#вооружение
#всу
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Песков заявил, что Зеленский хочет быть похожим на Путина
Песков: Зеленский хочет быть похожим на Путина, но у него не получается
23 января 2024, 19:29

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президенту Украины Владимиру Зеленскому хочется быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но у него так не получится. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Зеленский хотел бы иметь такую же поддержку народа, которая есть у Путина, но пока у него не получается это сделать из-за предпринимаемой политики.

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#владимир зеленский
#дмитрий песков
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#политика
#украина
#россия
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В МИД РФ оценили готовность США обсуждать конфликт на Украине
Лавров: США готовы обсуждать работу посольств, а не конфликт на Украине
23 января 2024, 19:10

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Нынешние власти США готовы обсуждать только работу посольств, а не конфликт на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, американская администрация готова периодически обсуждать дела задержанных, обмены заключёнными и функционирование посольств в Москве и Вашингтоне, а также Постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке.

Однако в США не намерены затрагивать политические вопросы. А Россия, в свою очередь, готова выслушать всех, кто действительно заинтересован в справедливости, также касающейся отношений России и Украины.

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#украина
#россия
#конфликт
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La Libre: Бельгия выделит 611 млн евро из доходов от активов России
23 января 2024, 18:51

Фото: istockphoto/Wirestock

Власти Бельгии намерены в 2024 году передать Украине 611 миллионов евро, которые были получены в качестве доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил министр обороны страны Людивин Дедондер.
Как сообщает издание La Libre, в офисе бельгийского военного ведомства подтвердили, что речь идёт о процентах, полученных от активов России, замороженных в Бельгии. Авторы публикации напоминают, что после начала спецоперации страны Евросоюза и G7 заморозили около половины российских зарубежных активов на общую сумму около 300 миллиардов евро.

Примерно 200 миллиардов из них находятся в ЕС, преимущественно на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем — бельгийской Euroclear. В конце октября 2022 года международный депозитарий Euroclear объявил о заработке порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов от инвестиций в российские активы.

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#ес
#активы
#украина
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Путин предложил продлить программу льготной семейной ипотеки под 6%
23 января 2024, 18:39

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Необходимо продлить в России программу льготной семейной ипотеки под 6%. С таким предложением выступил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
Ранее сообщалось, что российский президент закрепил статус многодетной семьи на законодательном уровне. С этого момента такой семьёй является та, в которой воспитываются трое и более детей. До этого, статус многодетной семьи закреплялся только на региональном уровне, поэтому при переезде семьи теряли его. Чтобы восстановить положенные льготы и выплаты, родителям приходилось заново подписывать документы и предоставлять данные.

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#владимир путин
#ипотека
#семьи
#льготы
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Путин заявил, что Россия – это огромная семья
23 января 2024, 18:31

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин сравнил Россию с огромной семьей, во время выступления на выставке «Россия» в Москве.
«Россия — это действительно огромная семья. Можно сказать, семья семей», — заявил Путин.

Российский президент также отметил, что наша страна будет и дальше беречь и передавать семейные ценности и традиции подрастающим поколениям, в отличии от того, как это сейчас делается в западных странах. При этом, Путин подчеркнул, что укрепление благополучия семьи должно стать общенациональным приоритетом на годы вперёд.

К тому же, отметил российский лидер, статус многодетной семьи в России станет бессрочным.

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#россия
#семья
#владимир путин
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Украинцы угрожают убийством главе МИД Венгрии Сийярто
23 января 2024, 18:19

Фото: iStock/Ruma Aktar

В посольство Венгрии на Украине пришло письмо с угрозой убийства главы МИД Петера Сийярто во время его предстоящего визита в Ужгород, куда он приедет в конце января. Об этом сообщает венгерское издание Index.
Согласно сообщению, письмо с угрозами написано на украинском языке. Сам Сийярто уже подтвердил данную информацию.

«Венгры, мы ненавидим ваше правительство, которое продолжает делать все, чтобы мы проиграли войну. Вы думаете, что ваш министр просто приедет к нам после нападок на Украину? Мы так не думаем. 29 января их ждет взрывной прием. Бронепоезд вас не спасет. Мы рекомендуем вам сделать заказ в похоронном бюро, чтобы они могли начать изготовление гроба для Сийярто и чтобы он соответствовал его росту. Бог прощает, а украинцы нет», - говорилось в письме с угрозами.

Личность автора письма пока не установлена.

При этом в венгерском МИД не испугались, и отменять визит Сийярто не стали, отметив, что Будапешт не собирается менять свои позиции касательно Украины. Госсекретарь по иностранным делам Тамаш Менцер подчеркнул, что Венгрия по-прежнему настаивает на немедленном прекращении огня и начале мирных переговоров между конфликтующими сторонами.

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#венгрия
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Bloomberg: Украину не спасут конфискованные активы России
23 января 2024, 18:09

Фото: iStock/Silent_GOS

Возможная конфискация российских активов в пользу Украины может только осложнить ситуацию для Киева, об этом пишет Bloomberg.
«Конфискация суверенных активов сейчас может закончиться тем, что положение Украины станет еще хуже вступление в долгий и спорный процесс изъятия российских активов может позволить западным государствам утверждать, что они что-то делают. Но это не поможет спасти Украину», — написал автор статьи.

В Bloomberg отметили, что Киев сможет получить российские активы, в лучшем случае, многие годы спустя, и потратить их на реконструкцию разрушенных городов. При этом, как утверждается в статье, скорее всего западные союзники Украины обещаниями о разблокировке активов РФ будут просто оттягивать предоставление военной помощи для ВСУ.

Помимо этого, пишут в агентстве, подобный ход может сильно накалить обстановку на международной арене.

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#всу
#киев
#активы
#рф
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Рогов: верхушке «режима Зеленского» грозит лишение паспортов
23 января 2024, 18:09

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Верхушка украинских чиновников может лишиться своих паспортов, так как никто из них не сможет сдать обязательный экзамен по основам конституции, истории Украины, а также владению государственным языком. Такое заявление сделала председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Напомним, Зеленский представил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве. Согласно документу, украинское гражданство имеют право получать этнические украинцы, а также их потомки из разных стран мира, за исключением России. Также паспорта Украины смогут получать иностранцы, которые добровольно вступили в ряды украинской армии.

«Верхушка режима Зеленского гарантированно лишится паспортов, так как точно не сможет сдать экзамены по основам конституции, истории Украины и владению государственным языком», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он отметил, что данный законопроект упростит принятие российского гражданства жителями тех территорий, которые временно находятся под контролем киевского режима. По словам Рогова, люди получат шанс избавиться от этого «оккупационного документа с вилкой на обложке». Причем происходить это будет автоматически при получении российского гражданства.

Эксперт уверен, что эта отличная возможность для местных жителей избежать мобилизации на Украине и не погибнуть в зоне спецоперации.

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#зеленский
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МИД РФ: лишение россиян ВНЖ в Латвии является преступным отношением к людям
23 января 2024, 17:58

Фото: iStock/vlad_karavaev

Лишение латвийскими властями вида на жительства россиян, которые долгие годы проживали на территории европейской страны – это преступное отношение к людям. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Россия внимательно следит за ситуацией, связанной с угрозой выдворения из страны большого количества россиян, которые не сдали экзамен по латышскому языку и теперь не могут продлить вид на жительство.

Захарова добавила, что среди людей, которых власти страны намерены выдворить, большое количество пенсионеров в возрасте старше 60 лет, а также инвалиды.

По словам представителя МИД РФ, эти люди многие годы проживают на территории Латвии, всегда исправно платили налоги, а теперь оказались лишены минимального соцпакета и бесплатного медобслуживания.

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