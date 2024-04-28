Песков о заявлении Польши о ядерном оружии: всегда пытаются быть впереди телеги

Намёк посла Литвы в Швеции, бывшего литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса на новых удар по Крымскому мосту показывает болезненное восприятие современных проблем и профессиональную шизофрению. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру».