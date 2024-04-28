Песков о заявлении Польши о ядерном оружии: всегда пытаются быть впереди телеги

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша всегда пытается «быть впереди телеги». Так Песков прокомментировал слова президента страны Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие. Об этом пресс-секретарь сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков выразил мнение, что заявления польского лидера вызвали страх в Штатах и в ряде других европейских столиц. Представитель Кремля добавил, что из-за своей боязни страны поспешили сообщить, что у них такие планы отсутствуют.
Песков заключил, что такие заявления про ядерное оружие в полной мере «демонстрируют ход мысли» властей европейских государств.
Напомним, ранее президент республики Анджей Дуда рассказал, что если союзники по НАТО решат разместить ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing в том числе на территории Польши, то руководство страны к этому готово. По словам Дуды, это необходимо для укрепления безопасности восточного фланга Альянса.
Читайте также:
Песков желающим присвоить активы России: в стране тоже есть западные деньги
Германия категорически против изъятия замороженных активов РФ в пользу Украины
Польские власти готовы разместить на территории страны ядерное оружие
Песков заключил, что такие заявления про ядерное оружие в полной мере «демонстрируют ход мысли» властей европейских государств.
Напомним, ранее президент республики Анджей Дуда рассказал, что если союзники по НАТО решат разместить ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing в том числе на территории Польши, то руководство страны к этому готово. По словам Дуды, это необходимо для укрепления безопасности восточного фланга Альянса.
Читайте также:
Песков желающим присвоить активы России: в стране тоже есть западные деньги
Германия категорически против изъятия замороженных активов РФ в пользу Украины
Польские власти готовы разместить на территории страны ядерное оружие
Екатерина Коршунова