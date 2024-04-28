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Песков желающим присвоить активы России: в стране тоже есть западные деньги

28 апреля 2024, 13:33
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги. Слова Пескова публикует журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
По словам пресс-секретаря, РФ намерена бессрочно судиться с Западом в случае конфискации активов Москвы. Песков добавил, что если это все-таки произойдет, то инвесторы перестанут доверять западным государствам.

Он заключил, что надежность исчезает за одну ночь, а восстанавливается — долгие годы.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские активы должны остаться нетронутыми, поскольку в противном случае Запад получит жёсткий ответ на своё «воровство». По её мнению, многие западные политики уже поняли это, но, судя по таким заявлениям, далеко не все.

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ. По словам министра, в России имеется достаточное количество активов, которые заморожены в нашей стране и находятся на так называемых счетах «С».

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Матвиенко назвала ПАСЕ пустой и никчёмной структурой
28 апреля 2024, 14:23

Фото: сайт Кремля

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — это пустая и никчемная структура. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Матвиенко, комментируя резолюцию ПАСЕ о деколонизации РФ, отметила, что Парламентская ассамблея Совета Европы является абсолютно русофобской. По ее словам, именно европейские государства были колонизаторами не только Африканского континента, но и многих других стран.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что СССР в те времена поддерживал освободительное движение стран, которые стремились к суверенитету. Матвиенко заключила, что в мечтах Запада уже давно есть цель развалить Россию, чтобы «потом прийти и колонизировать» государство.

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#ссср
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Анонсирована прямая трансляция инаугурации Путина
Инаугурация Путина будет транслироваться в прямом эфире на «России 1» 7 мая
28 апреля 2024, 13:06

Фото: сайт Кремля

Инаугурация президента России Владимира Путина будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу «Россия 1» 7 мая в 12:00 по московскому времени.
Отмечается, что анонс трансляции появился в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявлял РИА Новости, что инаугурация главы государства состоится 7 мая.

Ранее Путин заявил, что инфляция в России постепенно замедляется, более всего растёт обрабатывающая отрасль. По словам многих экспертов, данные которых привёл президент, по итогам этого года ВВП России может прибавить свыше 3%.

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#владимир путин
#президент
#россия
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Германия категорически против изъятия замороженных активов РФ в пользу Украины
28 апреля 2024, 12:57

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Германия категорически против изъятия замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Причина заключается в опасении ФРГ, поскольку против Берлина могут возникнуть новые иски за преступления времён Второй мировой войны. Немецкие власти утверждают, что, если оставить активы РФ нетронутыми, то их можно использовать в качестве рычага в мирных переговорах, а также можно требовать от Москвы определённых территориальных уступок.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала ​данную информацию следующими словами: «Родиной не торгуем».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ.

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#сша
#россия
#антон силуанов
#фрг
#регионы
#мид рф
#активы
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«Шизофрения»: в РФ высказались о намёке посла Литвы на новый удар по Крымскому мосту
Сенатор Карасин назвал шизофренией намёк посла Литвы на удар по Крымскому мосту
28 апреля 2024, 12:42

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Намёк посла Литвы в Швеции, бывшего литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса на новых удар по Крымскому мосту показывает болезненное восприятие современных проблем и профессиональную шизофрению. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, литовский дипломат повторил обсуждения немецких офицеров о вариантах удара по Крымскому мосту. Однако в этом случае заявления были сделаны «более наивно-детскими методами», но суть от этого не меняется.

Карасин заявил, что таких дипломатов должно быть как можно меньше в любой дипломатической службе.

Ранее Линкявичюс на странице в соцсети Х опубликовал изображение Крымского моста и фотографию пуска ракеты. Надпись под постом гласила: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

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#россия
#дипломат
#крымский мост
#удар
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В МИД РФ высказались об идее уступить новые регионы в обмен на замороженные активы
МИД: РФ не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы
28 апреля 2024, 12:22

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Россия не уступит свои новые территории в обмен на замороженные активы. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что власти Германии заявляют о необходимости оставить в неприкосновенности замороженные российские активы, которые затем могут быть использованы в качестве рычага на переговорах и побудить Россию уступить часть новых регионов.

Захарова подчеркнула, что российские активы должны остаться нетронутыми, поскольку в противном случае Запад получит жёсткий ответ на своё «воровство». По её словам, многие западные политики уже поняли это, но, судя по таким заявлениям, далеко не все.

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#лнр
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В Госдуме заявили, что Финляндия наказала саму себя, закрыв границу с Россией
Володин: финские власти лишили страну возможности развиваться, закрыв КПП с РФ
28 апреля 2024, 12:19

Фото: iStock/naumoid

Решение властей Финляндии о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией лишает страну возможности развиваться и ничем хорошим для финнов не закончится. Об этом в своём Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, экономическое сотрудничество с Россией приносило восточной части Финляндии процветание. Однако власти страны, опустив железный занавес, наказали своих граждан и лишили страну возможности развиваться.

Володин подчеркнул, что остановился туристический поток, закрывается бизнес, пустеют и начинают исчезать муниципалитеты. Так, финский муниципалитет Виролахти, расположенный вблизи границы, хотят объединить с городом Хамина из-за ухудшения экономической ситуации.

Также спикер Госдумы отметил, что руководство Финляндии теперь просит у Евросоюза 10 миллиардов евро на финансирование приграничных регионов.

Володин заключил, что таковы последствия вступления Финляндии в НАТО, а значит и потери суверенитета.

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#финляндия
#россия
#граница
#госдума
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МИД Таджикистана вынес своим гражданам срочное предупреждение о поездах в Россию
МИД Таджикистана рекомендовал гражданам не ездить в Россию без необходимости
28 апреля 2024, 10:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

МИД Таджикистана порекомендовал своим гражданам не посещать Российскую Федерацию без необходимости, об таджикский дипломат сообщил РИА Новости.
«МИД Таджикистана дает срочную рекомендацию гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости», — сообщил собеседник агентства из внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Причины такой рекомендации не уточняются.

При этом 26 апреля МИД Таджикистана сообщил, что гражданам страны стали массово отказывать во въезде на территорию Российской Федерации. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».

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#таджикистан
#россия
#мид
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Эксперт рассказал о планах США получить «самолет Судного дня» без GPS
Военный эксперт Леонков: США хотят получить «самолет Судного дня» без GPS
28 апреля 2024, 10:04

Фото: iStock/Vital Hil

Военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что США хотят заполучить «самолет Судного дня», который смог бы работать без GPS-навигации, передает РИА Новости.
Леонков отметил, что в основу самолета войдут спутники Starshield производства SpaceX Илона Маска. По мнению эксперта, именно для взаимодействия с данными спутниками заказан этот самолет, поскольку он сможет работать при отсутствии GPS-навигации.

Леонков подчеркнул, что Вашингтон пытается обновить свою систему воздушной разведки из-за страха, что Россия может сбить американские космические аппараты противоспутниковым оружием.

Ранее зарубежные СМИ информировали о контракте на 13 миллиардов долларов между военно-воздушными силами США и авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation (SNC) на разработку нового самолета, который должен заменить устаревающий E-4B, известный как «самолет Судного дня».

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#сша
#россия
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Европейская страна отказалась платить репарации бывшим колониям
Reuters: Португалия отказалась выплачивать репарации бывшим колониям
28 апреля 2024, 07:13

Фото: iStock/Olga Tarasyuk

Власти Португалии отказались инициировать процесс выплаты репараций за рабство в колониальную эпоху. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что португальский кабмин планирует «углублять взаимоотношения, уважать историческую правду». При этом у страны «отсутствует программа конкретных действий» по выплате репараций.

В правительстве пояснили, что предыдущие власти государства проводили такую же политику по данному вопросу.

Напомним, ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что правительство страны несет ответственность за «ошибки прошлого», поэтому оно должно заплатить за преступления, которые были совершены при владении колониями.

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