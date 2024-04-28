Песков желающим присвоить активы России: в стране тоже есть западные деньги

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги. Слова Пескова публикует журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
По словам пресс-секретаря, РФ намерена бессрочно судиться с Западом в случае конфискации активов Москвы. Песков добавил, что если это все-таки произойдет, то инвесторы перестанут доверять западным государствам.
Он заключил, что надежность исчезает за одну ночь, а восстанавливается — долгие годы.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские активы должны остаться нетронутыми, поскольку в противном случае Запад получит жёсткий ответ на своё «воровство». По её мнению, многие западные политики уже поняли это, но, судя по таким заявлениям, далеко не все.
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ. По словам министра, в России имеется достаточное количество активов, которые заморожены в нашей стране и находятся на так называемых счетах «С».
Читайте также:
Германия категорически против изъятия замороженных активов РФ в пользу Украины
США ищут способ использовать суверенные активы России для помощи Украине
Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов
Он заключил, что надежность исчезает за одну ночь, а восстанавливается — долгие годы.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские активы должны остаться нетронутыми, поскольку в противном случае Запад получит жёсткий ответ на своё «воровство». По её мнению, многие западные политики уже поняли это, но, судя по таким заявлениям, далеко не все.
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ. По словам министра, в России имеется достаточное количество активов, которые заморожены в нашей стране и находятся на так называемых счетах «С».
Читайте также:
Германия категорически против изъятия замороженных активов РФ в пользу Украины
США ищут способ использовать суверенные активы России для помощи Украине
Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов
Екатерина Коршунова