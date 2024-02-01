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Песков объяснил причину нежелания Запада расследовать крушение Ил-76

Песков: Запад не хочет расследовать катастрофу Ил-76, боясь «выйти на себя»
01 февраля 2024, 13:46
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Страны Запада не заинтересованы в международном расследовании крушения Ил-76, сбитого ВСУ, так как боится раскрытия своего участия. Об пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
По словам представитель Кремля, Запад уже стал непосредственным участником конфликта на Украине. Он также напомнил, что накануне глава государства Владимир Путин публично заявил, что Россия готова на международное расследование крушения Ил-76.

«Никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя. Позиция коллективного Запада, который является непосредственным прямым участником этого вооруженного конфликта, она тоже очевидна», - заключи Песков.


Ранее стало известно, что Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого Украиной российского самолета Ил-76, на борту которого находилось 65 украинских военнопленных.

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Зеленский хотел уволить Залужного, однако кандидаты отказались занять его пост
Bild: Зеленский хотел уволить Залужного, однако кандидаты отказались занять пост
01 февраля 2024, 14:35

Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить главкома ВСУ Валерий Залужного, но возможные кандидаты - глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались от поста. Об этом пишет Bild.
«Зеленский действительно пытался отстранить Залужного. Однако генералы отказались признать это решение. Хуже для президента: оба возможных преемника, глава разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, вежливо отказались», - говорится в статье.

Рнее CNN писал, что указ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного планируют подписать на этой неделе. Один из собеседников издания заявил, что Зеленский предлагал Залужному другую должность, но тот отказался. Отмечается, что рассматривается два варианта на пост главкома украинской армии: начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Лидеры ЕС приняли решение о выделении Украине 50 млрд евро
01 февраля 2024, 14:16

Фото: iStock/artJazz

Лидеры Евросоюза в рамках саммита в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом заявила представитель пресс-службы Евросовета в соцсети X.
«Все 27 лидеров согласовали дополнительные 50 миллиардов евро на поддержку Украины в рамках многолетнего бюджета ЕС. Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины.», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что Евросоюз продолжает сохранять лидерство и ответственность в поддержке киевских властей.

Напомним, ранее единственным препятствием для выделения денег Украине была Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан во время участия в саммите заявил, что Европейский союз нуждается в тотальной смене руководства, так как защищает Украину, а не фермеров Старого Света, которые страдают от украинского демпинга.

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Подмосковье возглавило топ регионов по активности подачи заявок на участие в ДЭГ
01 февраля 2024, 14:09

Жители Московской области активнее всех подают заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России. Об этом сообщается на сайте Минцифры России.
«За первые два дня зарегистрировано более 500 тысяч заявок. Их принимают на портале Госуслуг до 23:59 по московскому времени 11 марта. Топ регионов по активности составляют Московская область, Чувашия, Алтайский край, Свердловская и Ростовская области», – говорится в сообщении.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья. Для москвичей голосование будет доступно на портале.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

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#президент
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Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого ВСУ Ил-76
01 февраля 2024, 13:08

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого Украиной российского самолета Ил-76, на борту которого находилось 65 украинских военнопленных.
«Депутаты Государственной думы призывают членов конгресса Соединенных Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта», - говорится в проекте обращения.

За принятие проекта проголосовали 405 человек. При этом не оказалось никого, кто был бы против или воздержался.

Накануне спикер ГД Вячеслав Володин заявлял, что Госдума в четверг, 1 февраля, рассмотрит обращение к Конгрессу Соединенных Штатов по крушению Ил-76 в Белгородской области.

В рамках пленарного заседания Госдумы лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Конгресс США осудить атаку ВСУ на Ил-76 с украинскими пленными на борту и отказаться от поддержки Киева.

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Володин о сбитом Ил-76: В США должны знать, что обеспечивают оружием террористов
01 февраля 2024, 12:58

Фото: Сайт Кремля

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что удар по самолету Ил-76 с пленными бойцами ВСУ это террористический акт и занимающийся доставкой военнопленных Конгресс США должен понимать, что он обеспечивает оружием террористов. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Самолет не представлял угроз для ВСУ, находился на территории РФ, на нем не было бомб, ракет и оружия. Они ударили по мирному самолету. Это террористический акт и нападение на судно, занимающийся доставкой военнопленных Конгресс должен знать, что он поставляет оружие террористам», — заявил Володин
Председатель ГД напомнил, что цели специальной военной операции должны быть достигнуты, а Украина должна стать нейтральным государством. Ситуация с самолетом продемонстрировала, кто стоит во главе Украины, отметил спикер.

«Завтра США передадут новое оружие, это приведет к ядерной войне. Поэтому они должны понимать ответственность», — заключил политик.
Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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Конгрессмены США шокированы масштабами коррупции на Украине
TAC: Конгрессмены США возмущены очередным коррупционным скандалом в ВСУ
01 февраля 2024, 12:54

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Конгрессмены США отреагировали на коррупционный скандал в Вооруженных силах Украины, указав американским властям, что Украина это одна из самых коррумпированных стран мира, а выделяемые им деньги можно было бы оставить в США. Об этом пишет The American Conservative, ссылаясь на законодателей США.

«Я не уверен, что хуже: хищение налоговых долларов США в одной из самых коррумпированных стран мира или то, что эти средства должны были быть потрачены на развитие потенциального ядерного конфликта», — заявил член палаты представителей США от Республиканской партии Эли Крейн.
Он отметил, что коррупция в украинской армии «действительно отвратительна», а выделяемая Киеву помощь могла бы сыграть большую роль в Штатах и обеспечить американских граждан.

Конгрессмен от штата Монтана Мэтт Розендейл отметил, что Украина является "прачечной" для отмывания грязных денег различных политиков, включая Хантера Байдена.

Ранее политолог Эльвина Сеитова назвала провалом Киева решение суда ООН по иску Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#скандал
#коррупция
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В Госдуме призвали США осудить атаку ВСУ на Ил-76 и отказаться от поддержки Киева
01 февраля 2024, 12:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Конгресс США осудить атаку ВСУ на Ил-76 с украинскими пленными на борту и отказаться от поддержки Киева. Об этом он говорил на пленарном заседании Госдумы, где был принят проект обращения к американскому Конгрессу по сбитому российскому самолету в Белгородской области.
Он подчеркнул, что ракеты Patriot были выпущены украинскими военными с территории Харьковской области. По его словам, обмен пленными был заранее согласован с украинской стороной, также было обусловлено место для этого.


«Мы обращаемся к конгрессу США. Ваши избиратели хотят диалога с РФ и сотрудничества. Мы все эти годы находимся в контакте с сенаторами США, хотя не афишируем это. Мы требуем осудить преступление и отказаться от поддержки Украины», - заявил Слуцкий.

Он также отметил, что Европа уже прозрела, а все, что происходит на Украине – это агония. Лишившись ресурсов для наступления, Киев принял решение ударить по российскому самолету с собственными военными на борту.

Слуцкий также выразил надежду на то, что обращение к конгрессу США будет услышано.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ГД в четверг, 1 февраля, рассмотрит обращение к Конгрессу Соединенных Штатов по крушению Ил-76 в Белгородской области.

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«Истерика у режима Зеленского»: Как решение Международного суда ООН повлияло на Украину
Рогов: отказ суда ООН признать РФ агрессором вызвал истерику на Украине
01 февраля 2024, 10:56

Фото: iStock/Silent_GOS

Отказ Международного суда ООН признать Россию «государством-агрессором» привел к истерике у властей Украины. Такое мнение выразил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Накануне председатель суда Джоан Донохью сообщила, что была отклонена большая часть претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму. По итогам заседания, МИД РФ подчеркнуло, что ООН не пошёл на поводу у киевских властей и не стала признавать Россию государством-агрессором, а ДНР и ЛНР террористическими организациями.

«Это решение вызвало истерику у режима Зеленского. Если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность», - пояснил Рогов РИА Новости.

При этом он не исключил, что украинские власти могут начать мстить судьям, которые приняли неудобное решение, и начать дискредитировать их.

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Во Франции возмутились идеей изъять сбережения французов для помощи Киеву
Филиппо: изъятие сбережений французов для помощи Киеву — безумие
01 февраля 2024, 10:42

Фото: iStock/SimonLukas

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием идею использовать сбережения французов для продолжения финансирования Украины.
Филиппо привел цитату из статьи французской газеты Le Monde, в которой предлагалось привлечь сбережения французов, чтобы продолжить финансировать Украину и киевский режим.

«В бредовой статье, которая только что была опубликована в Le Monde, говорится, что глубинное государство хочет использовать сбережения французов для финансирования Украины», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети X.

По его словам, данная идея является совершенно безумной, так как это будет означать финансирование французами президента Украины Владимира Зеленского и «войны НАТО».

Филиппо заявил, что не может быть и речи о посягательстве на сбережения граждан Франции для чужой войны, отметив, что необходимо как можно скорее достигнуть мира.

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