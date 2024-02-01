Песков объяснил причину нежелания Запада расследовать крушение Ил-76

Фото: сайт Кремля
Страны Запада не заинтересованы в международном расследовании крушения Ил-76, сбитого ВСУ, так как боится раскрытия своего участия. Об пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
По словам представитель Кремля, Запад уже стал непосредственным участником конфликта на Украине. Он также напомнил, что накануне глава государства Владимир Путин публично заявил, что Россия готова на международное расследование крушения Ил-76.
Ранее стало известно, что Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого Украиной российского самолета Ил-76, на борту которого находилось 65 украинских военнопленных.
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«Никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя. Позиция коллективного Запада, который является непосредственным прямым участником этого вооруженного конфликта, она тоже очевидна», - заключи Песков.
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Элина Позднякова